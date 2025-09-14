Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
López, el viernes, en la sede del PSE de Bizkaia, en Bilbao, junto a un cartel del Día de la Rosa. MANU CECILIO
Portavoz del PSOE en el Congreso

Patxi López: «El odio extremo del PP empieza a generar una ola solidaria con Sánchez»

El líder socialista asegura que el Gobierno «peleará» para que los Presupuestos Generales del Estado salgan adelante con el voto de Junts y Podemos

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025

Patxi López ha cargado pilas de vacaciones pero se enfrenta a una realidad política de enorme tensión que sufre en la calle, con insultos y ... también mensajes de ánimo. «El PP ha extremado tanto el discurso de odio que empieza a aflorar una reacción de solidaridad con Sánchez y con el PSOE», afirma el portavoz del partido en el Congreso y exlehendakari. No tira la toalla con los Presupuestos de 2026 y asegura que los pelearán hasta el final y que buscarán el apoyo de Junts y de Podemos «hasta debajo de las piedras».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La Real salda una deuda con Toshack
  5. 5

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros
  8. 8

    «Me preocupa el futuro del Festival porque hacerlo con este presupuesto es un milagro»
  9. 9 Carta de Toshack a la afición: «Os agradezco que mi sueño se haga realidad»
  10. 10 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Patxi López: «El odio extremo del PP empieza a generar una ola solidaria con Sánchez»

Patxi López: «El odio extremo del PP empieza a generar una ola solidaria con Sánchez»