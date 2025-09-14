Patxi López: «El odio extremo del PP empieza a generar una ola solidaria con Sánchez»

Patxi López ha cargado pilas de vacaciones pero se enfrenta a una realidad política de enorme tensión que sufre en la calle, con insultos y ... también mensajes de ánimo. «El PP ha extremado tanto el discurso de odio que empieza a aflorar una reacción de solidaridad con Sánchez y con el PSOE», afirma el portavoz del partido en el Congreso y exlehendakari. No tira la toalla con los Presupuestos de 2026 y asegura que los pelearán hasta el final y que buscarán el apoyo de Junts y de Podemos «hasta debajo de las piedras».

–El PNV, que es socio del gobierno, ha sugerido que será más exigente a partir de ahora, que entramos en un nuevo ciclo en la legislatura. ¿Teme que esto incremente la inestabilidad?

–Hombre, exigente ha sido siempre el PNV. Lo que hemos hecho ha sido negociar con buena voluntad para llegar a entendimientos en todo lo que tiene que ver con Euskadi.

–¿No se está tardando demasiado en completar el Estatuto de Gernika?

–Hemos tardado más de 40 años. Pero hay que poner las cosas en su sitio. No es verdad que el Estatuto se defina por el incumplimiento de algunas partes que quedan. Porque el 99% de lo que aparece en el Estatuto ya está. Nosotros decidimos en Euskadi sobre qué hacemos con 98 de cada 100 euros que se recaudan. Esto no existe en ningún lugar. Somos el autogobierno más avanzado. ¿Que quedan flecos? Sí. Y se están negociando. Con el Gobierno de Pedro Sánchez ha habido un impulso a las transferencias también. Y se sigue negociando. Y no me parece bueno esto de poner fechas para ir contra reloj. No se sabe bien a qué sitios lleva. A veces hemos ido muy corriendo en algunas transferencias que luego no han funcionado bien. Es mejor hacer las cosas bien y que salgan adelante que hacerlas mal.

–Un punto sensible es la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social. ¿La veremos?

–Estoy convencido de que sí. Si no vamos a maximalismos y las dos partes se ponen de acuerdo. Sin romper la caja única, que es sagrada, por lo menos para los socialistas.

–¿Como el no incluir el derecho a decidir en una nueva reforma estatutaria?

–Efectivamente. Nosotros siempre hemos pensado que el acuerdo es posible si tenemos muy claros cuáles son los objetivos, que no pueden pasar por avanzar hacia la independencia. No se trata de conseguir el programa máximo del PNV o de EHBildu o el nuestro. El objetivo del nuevo pacto estatutario, de la reforma del Estatuto, es modernizar el autogobierno, reforzar la convivencia y conseguir el consenso entre los distintos. Clarificando competencias, garantizando derechos y libertades. Avanzando en ese autogobierno para que sea mejor del que tenemos en este momento. Si tenemos claro que esos son los objetivos, habrá acuerdo seguro.

–¿Y realmente lo ve factible?

–Bueno, depende de la voluntad política de cada uno. Si es un pacto entre diferentes sí. Si se plantea el derecho a decidir no hay acuerdo posible. El derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, es un planteamiento de división absoluta. No es posible ningún encuentro. El derecho a decidir es una pelea también semántica. Quiero decir, los vascos decidimos. Y decidimos todos los días. Lo que pasa es que cuando hablan del derecho a decidir lo que quieren decir es derecho a la independencia. Nosotros estamos en contra de ese posicionamiento. Estamos en contra de la autodeterminación, que es una reivindicación, no es un derecho.

–Decía hace pocos días Arnaldo Otegi que el interlocutor del PSOE en este tema del estatus de autogobierno era Santos Cerdán. ¿Y a partir de ahora?

–No tengo ni idea. Pero para mí, la interlocución es la dirección del PSE.

–¿Se cree la última encuesta del CIS que le otorga al PSOE hasta nueve puntos de ventaja sobre el PP?

–Lo que yo estoy notando en la calle es que la derecha está extremando tanto su discurso de odio que hay una ola de solidaridad con Pedro Sánchez y que gente que antes no decía nada ahora te da ánimos y nos pide aguantar. También hay quien te insulta, ¿eh?

–¿Lo sufre?

–A diario y mucho. Hoy mismo ( por el viernes ) en Bilbao. Es tremendo el odio y la crispación que algunos están inoculando. No solo la extrema derecha, el PP también. De forma activa.

–¿Somos víctimas de la polarización?

–Me niego a hablar de eso. No estoy polarizado. Nosotros no insultamos. A nosotros se nos insulta y se nos demoniza y luego se dice que todos hacemos lo mismo. Y no es verdad, Por ejemplo, las barbaridades que suelta el secretario general del PP.

–Ha sido muy polémico su último mensaje sobre las «fosas» en las que deberían reposar «los restos del Gobierno Sánchez». Ha hecho una alusión a una cuestión de la memoria que aún escuece...

–Sí, sí, pero también el otro día, a raíz del asesinato del estadounidense Charlie Kirk, que nosotros condenamos desde el minuto uno porque no soportamos la violencia ni la pequeña ni la grande, y mucho menos un asesinato, culpabilizó a la izquierda y no sé qué. Es tremendo lo que tenemos que aguantar, Salvando todas las distancias, en este último año ha habido 180 casas del pueblo de toda España atacadas y ha habido cero condenas por parte del PP. Ha habido una sede del PP atacada y nos faltó tiempo para salir a condenar eso. Porque nosotros sabemos muy bien que en democracia no tiene cabida ni un solo milímetro de violencia.

–En este ambiente ¿se podrá agotar la legislatura? Podemos prácticamente está en la oposición y Junts –que ha votado contra el proyecto de reducción de la jornada laboral– les va a poner las cosas muy difíciles. Parece muy complicado que salgan los Presupuestos...

–Esto ha sido complicado y complejo desde el inicio de esta legislatura. Y lo que hacemos cada vez que ponemos algo encima de la mesa es negociar de sol a sol para intentar sacarlo adelante. Hemos tenido un revés, pero no lo ha tenido el Gobierno ni Pedro Sánchez, el revés lo han tenido 12 millones y medio de trabajadores y de trabajadoras. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? La volveremos a llevar y volveremos a negociar. Y los Presupuestos también los vamos a negociar y los vamos a negociar con quien ahora dice que es muy difícil y que va a ser casi imposible, también los negociaremos porque estamos convencidos que serán unos buenos Presupuestos orientados a resolver los problemas que tiene la ciudadanía.

–¿Cree que se pueden llegar a acuerdos con Podemos y con Junts sobre los Presupuestos?

–Sí, lo vamos a pelear. Buscaremos los votos hasta debajo de las piedras.

–Llegar hasta el 2027 sin Presupuestos va a ser un calvario, ¿no?

–Es una apreciación que luego no se corresponde con la realidad, porque tener unos Presupuestos prorrogados que ha hecho tu mismo Gobierno en una época expansiva, es decir, con recursos suficientes, te ofrece margen para hacer las políticas que se tienen que hacer.

–¿Qué lectura política hace de la última Diada catalana?

–Que teníamos razón de que gracias a la política, y gracias a la política del Gobierno socialista en España y ahora a la que está haciendo Salvador Illa en Cataluña, la normalidad es la norma en Cataluña y ya no hay la crispación que existía antes. El sentimiento independentista se ha reducido como el suflé porque la gente prefiere vivir en esa tranquilidad política e institucional.

–¿Habrá foto entre Puigdemont y Sánchez?

–Lo dijo el presidente del Gobierno, en algún momento la habrá.

–Alfonso Guerra dice que el objetivo de todos los demócratas en España es preservar la unidad de España y la igualdad. ¿Capta el mensaje?

–Parece que algunos que habiendo sido dirigentes del Partido Socialista, su único afán en este momento es atacar al Partido Socialista o a Pedro Sánchez. Deberían tener un poco de respeto también por el partido que les dio todo.

–Por cierto, Netanyahu ha acusado al presidente Sánchez de impulsar amenazas genocidas y antisemitas, ¿qué opina de este insólita escalada?

–Como buen dictador, Netanyahu confunde las críticas a lo que está haciendo con el ataque a su país, al conjunto de su sociedad. Quiero decir que criticar el genocidio, criticar lo que el Gobierno ultra de Netanyahu está haciendo en Gaza, asesinando niños, asesinando a personas inocentes, disparando en las colas cuando uno va a recibir alimentos, arrasando con ciudades enteras porque algunos quieren construir un resort, no es comparable con criticar, condenar y hacer lo posible para que eso pare. No es antisemitismo, es defensa de los derechos humanos, es defensa del derecho internacional. Y Netanyahu reacciona como un dictador auténtico, confundiéndose a sí mismo con el país.

–¿Cómo juzga en este contexto el papel de Sánchez en la Unión Europea?

–Pues está liderando esta reacción. Por mucho que el PP nos critique, nosotros abrimos caminos en Europa desde una vanguardia valiente. Lo hicimos cuando España reconoció al Estado de Palestina, poniendo encima de la mesa que la única solución era el reconocimiento de los dos estados y lo hemos hecho ahora, cuando hemos puesto encima de la mesa un paquete de medidas para hacer frente a ese gobierno de Netanyahu y para ir cortando todo tipo de relaciones comerciales y políticas. Bueno, pues resulta que después de todas las críticas que nos hizo el PP, resulta que ahora Ursula von der Leyen ha empezado a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque España y el Gobierno de Pedro Sánchez lidera la posición más avanzada, más comprometida, más necesaria contra el genocidio en Gaza. Y eso lo reconocen en la UE y en el mundo entero.

–Al decir Sánchez que «algunos jueces hacen política» se desató una fuerte tormenta jurídica. Se ha metido en un jardín muy enredado. ¿Ahora cómo sale?

–Algunos jueces, una inmensa minoría, tienen actuaciones alejadas de su función. Se abren causas con recortes de periódico, lo que está prohibido; se hacen investigaciones prospectivas, lo que no está permitido; se manifiestan contra leyes que ni siquiera se han aprobado, o hacen huelga por una ley que facilita a los que tienen menos recursos el acceso a la Judicatura. Que cada uno lo califique como quiera.