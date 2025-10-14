Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Senyera previa a la última diada. EFE

El Parlament no levantará una bandera española gigante junto a la 'senyera' de 54 metros

La Mesa de la Cámara catalana frena una iniciativa presentada por Vox

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 14 de octubre 2025, 16:29

Comenta

La Mesa del Parlament ha tumbado este martes una propuesta impulsada por Vox, que pretendía levantar una bandera española de grandes dimensiones junto a la ' ... senyera' gigante que hay ya instalada a las puertas del edificio, en uno de los laterales. El pasado 11 de septiembre, el Parlament izó, muy cerca de su entrada principal, una enorme bandera catalana, que se ha quedado de manera permanente.

