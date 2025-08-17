Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Santiago Abascal, durante su visita al Vaticano en 2019 para entrevistarse con el cardenal ultraconservador Robert Sarah Vox

La paradoja de Vox: A Dios rogando y con el mazo dando

Las críticas del «católico» Abascal a los obispos se enmarcan en la batalla cultural para imponer las tesis ultraconservadoras

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

«Soy católico, pero tengo una responsabilidad política y la voy a ejercer». Las palabras de Santiago Abascal, con las que justificó su inédita arremetida ... contra «parte» de la jerarquía eclesiástica tras las críticas de la Conferencia Episcopal a la moción aprobada en Jumilla (Murcia) para vetar los ritos islámicos en el polideportivo municipal, encierran en sí mismas la gran paradoja de Vox, que se alimenta de un electorado mayoritariamente creyente y/o practicante (el 75% de sus votantes se declara católico, según el último barómetro del CIS), pero a la vez se permite, de forma cada vez más desacomplejada, criticar a los obispos con argumentos similares a los que utilizaba en su día para desacreditar al PP como la 'derechita cobarde'.

