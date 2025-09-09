Otxandiano pide a Pradales «situar el nuevo Estatuto» en el centro del debate

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido esta tarde al lehendakari Imanol Pradales que «sitúe el nuevo Estatuto político» de Euskadi en ... la centralidad del debate y la agenda vasca. También le ha trasladado que existen determinados ámbitos estratégicos que requieren de acuerdos fundamentales porque «se van a alternar en las instituciones en los siguientes años», según trasladó la coalición en una escueta nota.

En la primera toma de contacto con Pradales, que se enmarca en la ronda de reuniones del nuevo curso político, Otxandiano ha realizado una valoración crítica de la actual relación con el Estado español. «No es que se haya incumplido», ha asegurado esta mañana en una entrevista en EiTB, «es que los informes del Gobierno Vasco demuestran que es la propia autonomía la que está en cuestión después de 40 años de erosión y de un proceso involutivo« por parte de la Administración central. En su opinión, por ejemplo, no es de recibo que exista una limitación legal a que el País Vasco pueda fijar su propio régimen de pensiones o un Salario Mínimno Interprofesional.

«La foto del verano»

El dirigente de EH Bildu ha reclamado en su encuentro, que ha tenido lugar en Lehendakaritza, «un cambio de guión» en la política de vivienda al asegurar que se ha producido por parte de PNV y PSE «un cambio de estándares» en la consideración de las promociones públicas «con el que no estamos de acuerdo». Además, ha apuntado que «la foto del verano» refleja que «el precio de la vivienda ha alcanzado máximos históricos este verano, que se ha roto el contrato social, que la vivienda se ha convertido en un bien especulativo que necesita medidas de intervención pública. «No es cierto que por ofrecer más oferta se vaya a resolver 'per se' el problema»., ha dicho.

Sin embargo, tras la reunión, Otxandiano también ha ofrecido algunos gramdes acuerdos. Además de la propuesta del estatus de autogobierno, le ha pedido pactos en relación a las politicas climáticas, las políticas lingüísticas, el sistema educativo y la modernización de la Administración y del sistema institucional. En su opinión, el fin es «afrontar los retos sociales en beneficio de la alternancia institucional». A juicio de Otxandiano, ha llegado el momento de «pasar a limpio» las coincidencias y las discrepancias.