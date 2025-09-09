Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pradales recibe al portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, dentro de su ronda de contactos con los partidos vascos EP

Otxandiano pide a Pradales «situar el nuevo Estatuto» en el centro del debate

El portavoz de EH Bildu ofrece al lehendakari cinco acuerdos de país sobre el autogobierno, el euskera, la educación, el cambio climático y la modernización del sistema institucional

Alberto Surio

Martes, 9 de septiembre 2025, 18:45

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha pedido esta tarde al lehendakari Imanol Pradales que «sitúe el nuevo Estatuto político» de Euskadi en ... la centralidad del debate y la agenda vasca. También le ha trasladado que existen determinados ámbitos estratégicos que requieren de acuerdos fundamentales porque «se van a alternar en las instituciones en los siguientes años», según trasladó la coalición en una escueta nota.

