Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los portavoces de EH Bildu, Pello Otxandiano y Nerea Kortajarena, en el Parlamento Vasco. Jesús Andrade

Otxandiano cree que se han utilizado las protestas de La Vuelta contra Israel «para hacer un juego político contra EH Bildu»

El portavoz parlamentario de la coalición abertzale señala a los «dirigentes de los tres territorios históricos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:53

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha valorado este martes las respuestas que tuvieron el pasado jueves el lehendakari Imanol ... Pradales o el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tras las protestas contra Israel que obligaron a terminar antes de tiempo la etapa de La Vuelta en Bilbao. Además, Pradales lamentó que la coalición abertzale «aplaudiese y jalease» estas acciones. «Tengo la impresión de que están utilizando este tema para hacer un juego político contra EH Bildu», ha lamentado este viernes Otxandiano en referencia a los «dirigentes de los tres territorios históricos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otxandiano cree que se han utilizado las protestas de La Vuelta contra Israel «para hacer un juego político contra EH Bildu»

Otxandiano cree que se han utilizado las protestas de La Vuelta contra Israel «para hacer un juego político contra EH Bildu»