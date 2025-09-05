Otxandiano cree que se han utilizado las protestas de La Vuelta contra Israel «para hacer un juego político contra EH Bildu»

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha valorado este martes las respuestas que tuvieron el pasado jueves el lehendakari Imanol ... Pradales o el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tras las protestas contra Israel que obligaron a terminar antes de tiempo la etapa de La Vuelta en Bilbao. Además, Pradales lamentó que la coalición abertzale «aplaudiese y jalease» estas acciones. «Tengo la impresión de que están utilizando este tema para hacer un juego político contra EH Bildu», ha lamentado este viernes Otxandiano en referencia a los «dirigentes de los tres territorios históricos».

Le ha trasladado al lehendakari que «frente a un genocidio no se puede adoptar una actitud pasiva», y ha subrayado la necesidad de una respuesta clara y contundente ante situaciones graves que afectan a derechos humanos fundamentales. Asimismo, ha recordado que la condena institucional aprobada hace unos días por el Gobierno Vasco no va a cambiar nada y ha recordado que, «una protesta, para ser una protesta, tiene que molestar».

Otxandiano ha considerado que en la protesta ni se produjeron comportamientos incivicos, tal y como han denunciado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y el alcalde de Bilbao, Juan Mario Aburto, ni se puso en riesgo la seguridad de los ciclistas, ya que «en este país la gente ama el ciclismo, ha demostrado muchas veces que actúa con respeto y que es una afición modélica, y en el mundo eso está reconocido».

También se ha preguntado que «cuando el futuro de la humanidad y de los derechos humanos está en juego, ¿qué debemos hacer? ¿Actuar como si no pasara nada?». Y ha reivindicado la «necesidad de reivindicar» con claridad ante este tipo de situaciones. «Alzar la voz ante estas realidades no es solo un deber político, es una responsabilidad ética.», ha apuntado.

Otxandiano ha cuestionado que el calendario de cumplimiento del Estatuto de Gernika -firmado en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y PNV y que concluye el plazo a final de este mismo año- vaya a materializarse y ha advertido de que este marco autonómico ya no puede seguir siendo el eje de la agenda política vasca. «Necesitamos otro nivel de poder y de soberanía. Cumplir el Estatuto de Gernika es una discusión de hace 30 años. Lo podemos respaldar, sí, pero no puede estar en el centro del debate político», ha resaltado.

Además, ha asegurado que Euskal Herria «debe ser reconocida como nación» en cualquier nuevo marco político e institucional, y ha subrayado la importancia de que el derecho a decidir tenga un reconocimiento claro. «El derecho a decidir debe tener reflejo en ese nuevo articulado; debe quedar recogido. Además, necesitamos otro nivel de poder y también nuevas garantías que lo respalden.», ha remarcado.

Reunión con Pradales

Respecto a la reunión que la coalición abertzale mantendrá el próximo martes con el lehendakari Imanol Pradales dentro de la ronda de contactos que ha iniciado hoy el Gobierno Vasco, Otxandiano ha reconocido que existen diferencias en cuestiones clave como la vivienda, pero ha subrayado que también hay ámbitos —como la seguridad o la política industrial— en los que es posible alcanzar consensos. «Debemos hacer un esfuerzo por buscar aquellos acuerdos que sí son posibles», ha afirmado

Otxandiano ha insistido en que su formación mantendrá su línea de trabajo habitual: «Seguiremos trabajando como hasta ahora, con el mismo tono y la misma forma de actuar. Continuaremos ejerciendo nuestra labor de oposición, porque esa es nuestra responsabilidad», ha subrayado.

El líder parlamentario de la izquierda independentista ha señalado que la modificación de la Ley de Empleo Público es una necesidad, y ha confirmado que existen ya dos propuestas legislativas sobre la mesa: una presentada por su grupo y otra por el PNV. «En el Parlamento hay mayorías muy claras, pero la cuestión es si esas mayorías se van a concretar o no», ha señalado.