Otegi pide a PNV y PSE que se negocien de manera conjunta los presupuestos del Gobierno Vasco y de las diputaciones

Arnaldo Otegi ha hecho este miércoles un emplazamiento a PNV y PSE para negociar «de manera conjunta» los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres ... diputaciones para 2026. Aunque oficialmente no ha comenzado el debate, el coordinador general de EH Bildu ha indicado que volverán a plantear el mismo escenario que pusieron sobre la mesa en el ejercicio anterior. Además, y en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que, «como siempre», responderán «con especial responsabilidad». «No tenemos ningún interés hacer caer el Gobierno de Sánchez», ha expresado en una entrevista en Naiz Irratia.

A juicio de Otegi, su propuesta «es muy razonable». Ha considerado que «no tiene mucha lógica hablar de presupuestos por separado de cada diputación o de cada institución. La lógica política debe ser diferente. Hay que mirar cuánto dinero hay en la caja y en función de ello, decidir cuánto hay que invertir y dónde». En este sentido, ha invitado a «sentarse a hablar» de los presupuestos de las cuatro instituciones principales de la Comunidada Autónoma Vasca. «Estamos dispuestos a hablar en ese bloque y en esos términos políticos», ha remarcado.

El coordinador general de la coalición soberanista ha explicado que a diferencia de lo que sucedió el año pasado, «puede haber oportunidades de hacer las cosas de otra manera». «La invitación que hacemos está sobre la mesa y las vías están abiertas», ha instado.

Otegi también se ha referido al «enfado» de Eneko Andueza tras el acuerdo del PNV con EH Bildu para la modificación de un artículo de la Ley de Empleo Público y blindar así el euskera como requisito en las OPE y ha considerado una «irresponsabiliad» la «vieja inercia» que, a su juicio, el PSE ha mantenido en algunas ocasiones con el euskera «porque la ha utilizado para la contienda electoral».

Ha manifestado en este sentido que los socialistas están ahora en el debate de que primero son los derechos laborales y luego los lingüísticos «y no lo compartimos». «Nosotros estamos abiertos a hablar de los perfiles pero no es de recibo que después de 50 años sigamos con este asunto encima de la mesa», ha remarcado, para añadir que «los vascos merecemos todo el respeto cuando queremos relacionarnos en euskera con la administración pública».

A juicio de Otegi, los socialistas «mantienen muchas veces viejas inercias al pensar que tienen una bolsa electoral con aquellos que ven el euskera como una amenaza o que cree que para lograr un puesto de trabajo tiene que estudiar euskera. Y eso es muy arriesgado porque eso justo lo que hace la extrema derecha en muchos lugares de España. No digo que el PSE esté ahí, pero creo que para superar esta situación todo el mundo tiene que aceptar que estamos en otro tiempo».

El coordinador general de EH Bildu ha manifesado que en estos momentos «también la narrativa es otra» y que «aquí estamos hablando de igualdad de derechos para todos y no de ir en contra de los derechos de nadie». Otegi ha asegurado que está «convencido» de que sería «un gran paso» lograr un verdadero acuerdo sobre el euskera entre PSE, PNV y EH Bildu. «¿Será posible? Nosotros estamos empeñados en ello», ha apuntado.