Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu. E.P.

Otegi pide a PNV y PSE que se negocien de manera conjunta los presupuestos del Gobierno Vasco y de las diputaciones

Considera una «irresponsabiliad» la «vieja inercia» que el PSE mantiene con el euskera cuando «la utiliza para la contienda electoral» y apela a lograr un »gran acuerdo« sobre los perfiles con socialistas y jeltzales

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:24

Arnaldo Otegi ha hecho este miércoles un emplazamiento a PNV y PSE para negociar «de manera conjunta» los presupuestos del Gobierno Vasco y las tres ... diputaciones para 2026. Aunque oficialmente no ha comenzado el debate, el coordinador general de EH Bildu ha indicado que volverán a plantear el mismo escenario que pusieron sobre la mesa en el ejercicio anterior. Además, y en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que, «como siempre», responderán «con especial responsabilidad». «No tenemos ningún interés hacer caer el Gobierno de Sánchez», ha expresado en una entrevista en Naiz Irratia.

