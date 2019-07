Otegi pide disculpas por decir en que sentía haber generado «más dolor del necesario» 01:09 Matiza sus palabras, aunque elude condenar la violencia de ETA asegurando que ha hecho «algo más importante», en alusión a su contribución al final del terrorismo OCTAVIO IGEA Viernes, 5 julio 2019, 17:11

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reconocido que se «equivocó» y ha pedido disculpas por decir en una entrevista en TVE que sentía «si alguna vez hemos causado más dolor del necesario». «Me equivoqué al decir eso, lo tengo que reconocer y pedir disculpas si se han sentido agredidos por una expresión no muy afortunada», ha afirmado.

Otegi ha matizado sus palabras durante una entrevista concedida a Radio Popular. «Si yo como portavoz he añadido un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a las familias de las víctimas pido perdón acompañándolo de un 'lo siento de corazón'. Desafortunadamente no lo dije bien, no es legítimo ni tenemos derecho a generar ningún tipo de dolor», ha añadido.

El líder de Bildu ha rechazado condenar las «acciones» de ETA asegurando que su formación ha hecho «algo más importante», en alusión a su contribución al final del terrorismo, y ha sostenido que si hubieran condenado a la banda «muy posiblemente la violencia de ETA continuaría en este país».