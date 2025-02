Ortuzar interviene en público por primera vez tras su renuncia a liderar el PNV

Andoni Ortuzar reaparece en escena. El aún presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) ha intervenido este jueves por primera vez desde que anunció que se ... retiraba de la pugna para volver a liderar el partido jeltzale. Un paso a un lado que ha dejado definitivamente el camino despejado a Aitor Esteban para que tome el timón del PNV.

Ortuzar, que hace pocos días se dejó ver en público junto a Esteban en un acto celebrado en Miramon, no había hablado en público hasta este jueves. Y el motivo ha sido la presentación en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi de Jordi Turull, secretario general de Junts.

Ortuzar ha aprovechado la ocasión para presentar a Turull como «un abertzale catalán». «Jordi es una de las personas más representativas del gen convergente que sigue vivo en Cataluña», ha dicho el dirigente jeltzale, que ha calificado al representante de Junts como «un hombre de firmes convicciones catalanistas». «Es representante de la política clásica que yo reivindico», ha incicido.

Tras recordar que Turull «pudo haber llegado a ser president de Cataluña, pero alguien se empeñó en meterlo en la cárcel», Ortuzar ha denunciado que aquel episodio «fue uno de los muchos errores que cometió Madrid en aquel tiempo» porque con Turull en la Generalitat, ha dicho, «las cosas podían haber sido muy diferentes para Cataluña y para el Estado español».

«Pasó cuatro años en la cárcel de Lledoners, donde le visité en varias ocasiones junto a Joseba Aurrekoetxea», ha recordado el presidente del EBB, que ha relatado cómo Turull, cuando salió de prisión, «en lugar de buscar ajustes de cuentas, me llamó y me dijo: 'Andoni, tenemos que empezar a hablar con Madrid, pero no sé cómo hacerlo. ¿Tú nos podrías hacer alguna gestioncilla?'. Y las hicimos». Así, ha realatado que «de allí pasamos a una mesa con 'sukaldaritza' vasca» donde se encontraron Santos Cerdán, Turull y él mismo, «y empezó una relación que, con altibajos, nos ha traído hasta aquí y habla muy bien de Jordi como hombre de diálogo», ha resaltado.

Durante su breve intervención, Ortuzar ha insistido en que Turull «ha sido, es y será una persona clave para Cataluña». Y ha aprovechado el foro para insistir en que «hay abierta una ventana de oportunidad en Madrid» a pesar del «panorama complejo» que hay en el Congreso de los Diputados.

Así, Ortuzar ha apuntado que «ojalá la aprovechemos y sepamos encontrar una solución a la cuestión nacional vasca y catalana, de modo que podamos convivir armónicamente, cada uno en su nación reconocida y contribuyendo a una Europa mejor». «Seguiremos juntos en ese camino», ha concluido.