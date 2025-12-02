Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La oposición plantea 1.400 millones en cambios en las Cuentas vascas tras romper el diálogo

PNV y PSE presentan autoenmiendas para hacer retoques mínimos en el proyecto, que se aprobará sin ningún apoyo complementario

Xabier Garmendia

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los Presupuestos vascos para el año que viene, valorados en 16.378 millones de euros, se aprobarán definitivamente el próximo 23 de diciembre tras casi ... dos meses de tramitación parlamentaria en los que previsiblemente no habrá cambiado casi nada. Todos los grupos de la oposición han descartado llegar a un gran acuerdo con el Gobierno de Imanol Pradales y han registrado ya sendas enmiendas a la totalidad para mostrar que rechazan de plano sus números. En paralelo, EH Bildu, PP y Sumar han presentado correcciones parciales que suman un total de 1.428 millones de euros, aunque una vez roto el diálogo nada parece indicar que vayan a ser aceptadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  7. 7 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  8. 8 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  9. 9 Adiós a una peluquería con 37 años de historia en el centro de San Sebastián: «Han sido décadas llenas de vida e ilusión»
  10. 10 Fox vuelve a nacer en Aiako Harria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La oposición plantea 1.400 millones en cambios en las Cuentas vascas tras romper el diálogo

La oposición plantea 1.400 millones en cambios en las Cuentas vascas tras romper el diálogo