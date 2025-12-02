La oposición plantea 1.400 millones en cambios en las Cuentas vascas tras romper el diálogo

Los Presupuestos vascos para el año que viene, valorados en 16.378 millones de euros, se aprobarán definitivamente el próximo 23 de diciembre tras casi ... dos meses de tramitación parlamentaria en los que previsiblemente no habrá cambiado casi nada. Todos los grupos de la oposición han descartado llegar a un gran acuerdo con el Gobierno de Imanol Pradales y han registrado ya sendas enmiendas a la totalidad para mostrar que rechazan de plano sus números. En paralelo, EH Bildu, PP y Sumar han presentado correcciones parciales que suman un total de 1.428 millones de euros, aunque una vez roto el diálogo nada parece indicar que vayan a ser aceptadas.

EH Bildu, que basó su plataforma negociadora en un fondo de 1.000 millones para la promoción de vivienda pública, ha planteado 13 cambios de partidas por 9 millones para iniciativas en torno al euskera, la segregación escolar, la transición energética y la modernización del sistema institucional. La coalición soberanista asume que son modificaciones de «poco monto económico», máxime si se tiene en cuenta cuál era su planteamiento inicial y su crítica al modelo de PNV y PSE-EE. Aun así, les concede «gran calado político» y considera que pueden llegar a encauzar «acuerdos de país» pese a no haberse podido alcanzar un pacto puramente presupuestario.

El PP ha sido, de largo, el grupo que más enmiendas parciales ha presentado. Sus 1.122 propuestas supondrían cambios valorados en 503 millones de euros.