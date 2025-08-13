La oposición cree que la ley de transparencia de Euskadi llega tarde y reclama mejoras

Los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco comparten la necesidad de que Euskadi tenga cuanto antes una Ley de Transparencia, pero se muestran ... muy escépticos ante el reto de lograr una norma que recoja buena parte de sus reclamaciones en esta materia, sobre todo después de tres intentos fallidos del Gobierno Vasco, desde 2012, para materializar el procedimiento. El próximo 25 de septiembre finalizará el plazo de presentación de enmiendas al texto que presentó el Ejecutivo Pradales la pasada primavera, aunque si los grupos solicitan una prórroga más, se alargará el proceso para su aprobación hasta este otoño o invierno.

EH Bildu, PP, Sumar y Vox, que tienen ya trabajadas buena parte de sus enmiendas, piden que el Gobierno PNV-PSE atienda sus reivindicaciones para mejorar el texto. «En el debate de las enmiendas se va a ver la voluntad del Ejecutivo de Pradales que desde 2012, con su antecesor Urkullu, han dicho 'no' a todas las propuestas que ha hecho EH Bildu, con la ley de transparencia», apunta la coalición independentista. Esta formación, que comparte con el resto de grupos la crítica por el retraso en la aprobación de la norma, remarca que no puede ser que Euskadi se haya quedado a la cola como la única comunidad autónoma que no cuenta con esta ley.

«Esperamos contar con predisposición para obtener un ley enriquecida democráticamente por las aportaciones» Lamia Arcas Parlamentaria de EH Bildu

La parlamentaria de la coalición Lamia Arcas se reitera en sus manifestaciones del pasado mayo y asegura que «la falta de interés y la evidente incapacidad gestora» queda «patente» en el hecho de que habiendo sido trabajadas, escuchadas y registradas las aportaciones técnicas y jurídicas de las entidades expertas en la materia, «no se haya incorporado ninguna al texto que se presenta por cuarta vez, y que se haya hecho sin ninguna modificación respecto del anterior». Recuerda que EH Bildu ha tratado de introducir mediante distintas iniciativas parlamentarias elementos para garantizar la transparencia, la participación ciudadana, herramientas de control, rendición de cuentas y la defensa de los informantes, pero no han salido adelante por «falta de apoyo» de PNV y PSE. «Esperamos contar con predisposición para obtener un texto enriquecido democráticamente por las aportaciones», cita.

«Hay gran diferencia entre el tratamiento del régimen sancionador para los cargos públicos y las entidades privadas» Ainhoa Domaica Parlamentaria del PP

El punto mas controvertido del texto, en su opinión, es la figura de la Autoridad Vasca de la Transparencia porque «no debería» depender del Ejecutivo. EH Bildu propuso configurar dicho puesto con personal funcionario, propuesta «que no fue bien acogida».

En opinión del PP se trata de una ley «que no tiene grandes novedades» con respecto a los anteriores textos. «Siendo la última que se va a aprobar en España, se podría haber hecho una ley mucho más ambiciosa», apunta la parlamentaria Ainhoa Domaica. Asegura que la única apuesta es una autoridad vasca de la transparencia «que nace coja» porque solo puede actuar en el ámbito de la lucha contra la corrupción, pero no en el de la transparencia y además depende de un nombramiento del Gobierno». Remarca que esa figura debería ser nombrada por el Parlamento Vasco con una mayoría cualificada a igual que el Ararteko, «para garantizar la imparcialidad».

Piden ser «más ambiciosos»

En el régimen sancionador, el PP ve «una gran diferencia entre el tratamiento de los cargos públicos y lo que son las entidades privadas y corporaciones de derecho público». A su juicio, para los cargos públicos se establecen sanciones económicas «muy bajas» en comparación con las que se plantean para entidades privadas. «Nos parece una desproporción absoluta que se sitúe en un máximo de 11.000 euros para un cargo público, un alto cargo, frente a los 400.000 máximos de una entidad privada», apunta como ejemplo. «Nos parece que esto es una falta evidente de voluntad de poder ser más ambiciosos», remarca.

«Es una ley que viene tarde y mal, pero consideramos que es reformable y estamos a tiempo de mejorarla» Jon Hernández Parlamentario de Sumar

Sumar apunta que es una ley «que viene tarde y mal, pero que es reformable. Estamos a tiempo de mejorarla y que sea una buena oportunidad para tener una ley de transparencia que tenía que haber sido aprobada hace mucho tiempo». El parlamentario Jon Hernández explica que Sumar tiene ya preparado «el grueso» de las enmiendas, sobre todo porque las críticas y los puntos de mejora son «básicamente los mismos que ya planteamos hace un año». Sus propuestas de mejorar tienen que ver con la independencia de la Autoridad Vasca de la Transparencia, con el registro de lobbies, que «nos parece que debería ir a un registro único». También cree que cojea porque «no afecta a las diputaciones».

Vox, que anuncia una enmienda a la totalidad, asegura que tiene «poca o más bien ninguna esperanza» en que el proyecto legislativo «vaya a servir para modificar una dinámica muy arraigada» en el Gobierno Vasco. «Cuando la transparencia viene condicionada por razones de interés político se nubla y se oscurece hasta tornarse opaca».