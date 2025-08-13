Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La oposición cree que la ley de transparencia de Euskadi llega tarde y reclama mejoras

EH Bildu, PP, Sumar y Vox son «muy escépticos» en que el Gobierno Vasco asuma sus reclamaciones sobre la autoridad vasca de la transparencia o el régimen sancionador

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:10

Los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco comparten la necesidad de que Euskadi tenga cuanto antes una Ley de Transparencia, pero se muestran ... muy escépticos ante el reto de lograr una norma que recoja buena parte de sus reclamaciones en esta materia, sobre todo después de tres intentos fallidos del Gobierno Vasco, desde 2012, para materializar el procedimiento. El próximo 25 de septiembre finalizará el plazo de presentación de enmiendas al texto que presentó el Ejecutivo Pradales la pasada primavera, aunque si los grupos solicitan una prórroga más, se alargará el proceso para su aprobación hasta este otoño o invierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  3. 3 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  4. 4

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  5. 5 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  6. 6 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  7. 7

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  8. 8 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»
  9. 9

    Bruce Springsteen publica el disco de su vibrante primer concierto en Donostia
  10. 10 La autopista más cara de España está en Euskadi: cuesta 50 céntimos el kilómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La oposición cree que la ley de transparencia de Euskadi llega tarde y reclama mejoras

La oposición cree que la ley de transparencia de Euskadi llega tarde y reclama mejoras