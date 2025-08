El obispo de San Sebastián afirma que el futuro de un país «no se construye desde la confrontación constante»

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha afirmado que el futuro de un país «no se construye desde la confrontación constante» y ha propuesto ... un «diálogo honesto y constructivo» como receta para conseguir los objetivos y resolver los problemas. Durante la homilía de la misa celebrada en la Basílica de Loiola este 1 de agosto, Día de Gipuzkoa, el prelado dirigió un mensaje a todos los presentes en el templo religioso, que se ha llenado y al que han acudido representantes políticos del Gobierno Vasco, la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Azpeitia.

A las diez y media de la mañana se ha celebrado la recepción a las autoridades en un acto que ha transcurrido sin sobresaltos reseñables. Únicamente había dos concentraciones en señal de protesta. Una de los contrarios a la colocación de molinos eólicos y otra de la plataforma de críticos con Geroa -que busca que se puedan cobrar las prestaciones acumuladas en la EPSV tanto en renta como en un solo pago-. En el caso de la primera, agentes de la Ertzaintza les han solicitado que se desplazaran unos metros para no estar tan cerca de los políticos.

Por parte del Gobierno Vasco han acudido la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena; el de Seguridad, Bingen Zupiria; el de Industria, Mikel Jauregi, y el de Hacienda, Noël d'Anjou. También han acudido entre otros la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el Primer Teniente de Diputada General, José Ignacio Asensio, la portavoz foral Irune Berasaluze y el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena. El lehendakari, Imanol Pradales y el presidente del PNV, Aitor Esteba, no estaban en el acto al haber viajado esta semana a Estados Unidos al Jaialdi de Boise.

En un tono sereno pero firme, el obispo Prado agradeció en primer lugar la vocación de servicio público que muchos ejercen con discreción y esfuerzo: «Vaya por delante mi personal agradecimiento y el de toda la comunidad cristiana por vuestro empeño en el bien común, a veces tan poco reconocido». Reconoció que muchos cargos públicos ofrecen, en sus palabras, «un testimonio de honestidad pública y de entrega encomiable», y les animó a no olvidar nunca las razones profundas que los llevaron a implicarse en la vida política.

El obispo aprovechó el contexto de la celebración para advertir contra la deriva confrontativa que detecta en la política actual y en el debate público. «La sociedad y el futuro sólido de un país no se construyen desde la confrontación constante ni mucho menos desde la cancelación del que piensa diferente», señaló con contundencia, subrayando que la pluralidad de opiniones y sentimientos no es una amenaza, sino parte de la riqueza común: «Dios nos ha hecho así. Ser diferentes no impide que nos encontremos en lo fundamental».

En este sentido, criticó abiertamente el uso de eslóganes o actitudes que fomentan la exclusión del otro, y que a su juicio entorpecen cualquier proyecto de convivencia compartida. «Desterremos para siempre esa frase perniciosa aunque popular que decimos tantas veces: 'Gora gu eta gutarrak'», advirtió, denunciando la lógica del «sólo los nuestros» como un freno al bien común. Recalcó que éste solo puede construirse entre todos, «no solo con los nuestros o para los nuestros».

Frente a esas dinámicas divisorias, el obispo propuso con claridad un camino alternativo: el del diálogo. Su propuesta fue la de un entendimiento real que vaya más allá de gestos vacíos o discursos formales. «Mi deseo un año más es que sobresalga en el horizonte el diálogo, el entendimiento, la comprensión y el acuerdo honesto para buscar ese bien común», afirmó. En su intervención, defendió que ese diálogo verdadero es un «arte» que requiere relativizar lo que separa y potenciar lo que une, y que puede ser la base de una política que sirva a toda la sociedad, especialmente a los más frágiles.Inspirado por el espíritu de San Ignacio, el obispo recordó el lema ignaciano «En todo amar y servir» como un modelo posible para ejercer la política desde la vocación de servicio y la búsqueda del bien colectivo. Frente a una cultura política marcada por el enfrentamiento, su homilía dejó claro que la paz y la cohesión social sólo serán posibles si se abandonan las trincheras y se cultiva una voluntad de encuentro honesto.