Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Casi un año después de la tragedia de la dana continúa el goteo de novedades. Ahora se trata de una grabación por parte de una ... cámara de televisión que se produjo justo antes de la reanudación del Cecopi, a eso de las 19 horas. Es lo que se conoce en los medios como un 'mudo', se difunden las imágenes, pero se omite el audio. En este supuesto, al parecer, las conversaciones se han conocido ahora, en una información adelantada por RTVE.

Las imágenes ratifican el hecho de que una hora y diez minutos antes del envío del SMS de alerta ya se estaba hablando del contenido del texto. De hecho, la consejera Salomé Pradas señala que se incluyan los perfiles en redes de los canales oficiales. Pero no se trata, en ningún caso según el entorno de la exdirigente, de instrucciones técnicas o relacionadas con protección civil, según publica 'Las Provincias'.

Otra de las cuestiones que ha generado cierta polémica es cuando la consejera llama a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, para que se vuelva a conectar al Cecopi. Sin embargo, a la hora de contactar con Miguel Polo, presidente de la CHJ, indica que alguien le llame porque a ella «no le apetece», según la transcripción. Respecto a estas comunicaciones, fuentes cercanas a Pradas concluyen que la iniciativa parte de la ex consejera, «lo que denota que ellos, en referencia a Bernabé y Polo, adoptaron una actitud nada proactiva».