Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia el día de su declaración. Irene Marsilla

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Las imágenes y el audio de una cámara muestran los instantes previos a la reanudación del Cecopi, la reunión clave de emergencias

A. G. R.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:39

Casi un año después de la tragedia de la dana continúa el goteo de novedades. Ahora se trata de una grabación por parte de una ... cámara de televisión que se produjo justo antes de la reanudación del Cecopi, a eso de las 19 horas. Es lo que se conoce en los medios como un 'mudo', se difunden las imágenes, pero se omite el audio. En este supuesto, al parecer, las conversaciones se han conocido ahora, en una información adelantada por RTVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad… el adoctrinamiento, no»
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío