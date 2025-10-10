Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La líder opositoria venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. AFP

El Nobel a María Corina Machado empodera a la resistencia antichavista en España

El PP felicita a la líder opositora venezolana mientras el Gobierno recuerda que «trabajó intensamente» para su liberación

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:00

La concesión del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha supuesto un espaldarazo a la oposición antichavista en España, especialmente en un ... momento en el que Venezuela llevaba meses relegada a un segundo plano en los mentideros políticos españoles, más centrados en Gaza o Ucrania. Además de volver a poner sobre la mesa a nivel mundial el supuesto fradude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, rodeadas de dudas por la falta de pruebas que certifiquen la victoria que se autoatribuye Nicolás Maduro, el galardón empoderó a PP y Vox en sus acusaciones al Gobierno de «blanquear» al régimen bolivariano.

