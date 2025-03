Morant pide elecciones anticipadas para justificar su rechazo a la moción de censura contra Mazón

A principios del mes de febrero el líder del PP de Gandia, Víctor Soler, presentaba una campaña de su partido –«El PP mueve ficha», se ... llama– para buscar propuestas y alternativas a problemas de la ciudad de Gandia. Sólo unos días después, la secretaria general del PSPV, ministra de Ciencia y exalcaldesa de Gandia, Diana Morant, utilizaba precisamente la misma expresión para avanzar que su partido contemplaba muy seriamente la posibilidad de presentar una moción de censura en Les Corts contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

La ficha del PP de Gandia avanza con la búsqueda de soluciones, para empezar, con la vivienda. La de Morant, según se supo este martes, no ha caído del lado de presentar esa moción de censura que ella misma dejó entrever la semana pasada. La líder de los socialistas valencianos ha anunciado este miércoles en la reunión de la dirección de su partido el «nuevo plan» de los socialistas valencianos. ¿Y cuál es? Pedir elecciones anticipadas. «Queremos votar. Volem votar», ha proclamado.

Con los Reyes en Valencia y en pleno arranque fallero, la líder del PSPV ha señalado que la situación de la Generalitat la definen tres palabras: inaceptable, intolerable e insostenible. «Mazón no da explicaciones, ignora el clamor ciudadano y no puede seguir al frente de la Generalitat ni un minuto más. No tiene dignidad ni honorabilidad y no merece ocupar el cargo de president de la Generalitat», ha señalado.

Morant ha dicho que el PPCV está «más preocupado de su reconstrucción política que la de la Comunitat: las urnas son las única salida para que los valencianos tengamos una reconstrucción real», ha sentenciado. «Necesitamos una Generalitat centrada en la reconstrucción. El PSPV quiere dar la voz a los valencianos, porque hay un clamor, y ese clamor entrará en Les Corts», ha dicho convencida.

En realidad, la convocatoria de elecciones es una competencia exclusiva del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Hasta el momento, el jefe del Consell no ha dejado entrever voluntad alguna de apretar el botón rojo de la cita con las urnas, de modo que lo que plantea Morant es cambiar una iniciativa política que podría adoptar -pedir la moción de censura- por una reivindicación que no depende de ella, porque no puede forzar la convocatoria de elecciones.

La líder del PSPV ha venido a defender la convocatoria de elecciones para justificar la decisión de su partido de no presentar una moción de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón. «Una moción de censura sin apoyo suficientes solo generaría frustración. Es perder el tiempo», ha dicho. La moción de censura, es cierto, no tiene los apoyos necesarios para fructificar, porque Vox ya ha dicho que no la apoyaría. Pero a juicio de algunos cargos del PSPV, sí que permitiría redoblar la presión sobre el jefe del Consell, y al mismo tiempo sobre el partido de Santiago Abascal. La reclamación de elecciones anticipadas suena a excusa para tratar de romper con la exigencia de una moción de censura que viene liderando Compromís.

Morant se ha dirigido este miércoles a los miembros de la dirección del PSPV, acompañados de los alcaldes y portavoces de los municipios afectados por la dana y de los miembros del grupo socialista de Les Corts.

La ministra ha insistido en que la justicia resolverá si hubo responsabilidades penales, «pero los valencianos son los que deben decidir con su voto las responsabilidades políticas». Pero también ha dedicado parte de su intervención a justificar el rechazo a la moción de censura: «Nuestra obligación es centrarnos en lo ítil. Una moción de censura sin apoyos suficientes solo generaría frustración. Es perder el tiempo. Y la Comunitat no necesita perdidas de tiempo. No salen los números en Les Corts, pero sí en las calles. No hay que recrearse en lo que no puede ser, y si centrarse en lo que sí se puede. Lo más urgente es votar y reconstruir», ha clamado. Y la reconstrucción «comienza preguntando al pueblo valenciano quién quiere que la lleve a cabo».

Morant ha dicho que no se puede seguir perdiendo más tiempo. «Los valencianos tienen que poder votar. La dimisión de Mazón ya no es una solución, tampoco una moción de censura. El pueblo valenciano quiere hablar», ha insistido.

La convocatoria de elecciones anticipadas sería la única posibilidad de que Morant pudiera encabezar la lista del PSPV a la presidencia de la Generalitat. Una moción de censura, en cambio, no le permitiría ser la candidata alternativa a Mazón, toda vez que no es diputada autonómica.

Morant ha cargado contra el PP; porque «sólo ve en la Comunitat Valenciana un cálculo electoral. Esto podría acabarse aquí y ahora, pero ni Vox ni Feijóo han querido. Si Mazón no quiso depurar responsabilidades deberán ser los valencianos los que lo hagan». «Si no supo proteger la Comunitat no sabrán reconstruirla», ha remachado. Y ha defendido la comisión de investigación del Congreso. «La del Senado, presidida por el PP, y la de Les Corts, por Vox, no van a ser creíbles. Necesitamos una comisión en el Congreso donde desvelar la verdad. Todas las dudas serán llevadas a la comisión de investigación del Congreso. El clamor atronador será llevado al Congreso y allí no habrá Vox ni Feijóo que pueda proteger (a Mazón)», ha señalado.

Pese a las palabras de Morant, Compromís se ha mostrado muy crítico este miércoles con la negativa de los socialistas a la moción de censura. La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha tildado de incomprensible que el PSPV la descarte.

Micó ha criticado que «desde hace tiempo» no entienden la posición de los socialistas valencianos, que no «está a la altura» de lo que está exigiendo la sociedad valenciana, que demanda una «alternativa digna» a la actual Generalitat y «tener voz para elegir a sus dirigentes».