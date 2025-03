Montero suaviza su crítica contra la justicia por la absolución de Alves

Apenas 24 horas después de haber tildado de "vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que absuelve de agresión sexual a Dani Alves y ... en un escenario similar -un acto de partido, en este caso el congreso de los socialistas en Málaga-, María Jesús Montero ha suavizado el tenor de su crítica a la justicia por haber revocado la condena a cuatro años y medio de prisión impuesta al futbolista por la Audiencia de Barcelona, que sí otorgó credibilidad a la mujer que lo denunció por haberla presuntamente violado en un baño de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. Este domingo, en la capital andaluza, la vicepresidenta primera ha evitado tanto repetir esa descalificación, "vergüenza", como el argumento más polémico de su reproche: que la sala antepusiera el derecho constitucional a la presunción de inocencia del imputado a la declaración de una "joven valiente".

La número dos del Ejecutivo no ha eludido la controversia generada en torno al fallo del TSJC ni su explícito posicionamiento contra el mismo en nombre del Gobierno en el que ella es la mujer con más poder, el que ha reivindicado -el de todas las mujeres- hoy en el mitin malagueño. Pero esta vez ha sorteado el jardín en el que se había metido la víspera y que le reportó reprobaciones, en especial a través de las redes sociales y también de juristas. Es decir, no ha habido reiteración en su cuestionamiento de que el tribunal, compuesto por tres mujeres y un hombre, haya exonerado a Alves porque ni la denuncia ni las pruebas resultan, en su evaluación, más consistentes que la obligación consagrada en la Carta Magna de garantizar el derecho a no dar a nadie por culpable sin evidencias acreditadas. De hecho, ni siquiera ha citado expresamente a Alves por su nombre.

Montero no ha variado el argumento de fondo, pero ha modulado su formulación. "Hace falta mucha, mucha, conciencia en este país sobre lo que significa la agresión contra las mujeres para que no tengamos que ver sentencias como las que hemos vivido esta semana", ha dicho, usando un plural genérico. Sentencias, ha rematado, sobre "mujeres que no tiene más que su testimonio" y "se tienen que enfrentar a grandes gigantes, a gente poderosa, que ponen sus activos al servicio de su defensa". La misma tesis, el David feminista contra el Goliat del machismo, que esgrimió la víctima sin reiterar su cuestionamiento de la prevalencia en estos casos de la presunción de inocencia.

Hasta llegar ahí, Montero ha protagonizado un acto en que el ha vuelto a combinar su doble papel de vicepresidenta del Gobierno y nueva líder del PSOE andaluz al que se afana en revitalizar para recobrar terreno, con el horizonte de las autonómicas de 2026, frente al popular Juanma Moreno. La también ministra de Hacienda ha preludiado su repaso a la gestión de la Junta, a la que acusa de estar cancelando las oportunidades de desarrollo del autogobierno del Estatuto de Autonomía, alertando del riesgo que supone para derechos conquistados el nuevo orden internacional e identificando a Pedro Sánchez como "el faro de la democracia" en el mundo. Montero ha arremetido contra los pactos de "la derecha" del PP -los "suavones", ha llamado a los populares- contra "la ultraderecha" de Vox que hacen "daño" a los intereses de los ciudadanos. Y ha tratado de desmontar la exigencia de Alberto Núñez Feijóo de que Sánchez adelante las elecciones atribuyendo esa estrategia solo a la determinación del jefe de la oposición de preservar su liderazgo interno. "Vamos a agotar la legislatura", ha reiterado, ironizando con que si los populares quieren renovar a su presidente van a tener "casi tres años por delante para hacerlo".