Monedero reprocha a Carmena su maltrato a Podemos El exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, asiste al encuentro programático de Podemos en Alcorcón (Madrid). / EP Le ha recordado que hace cinco años «era una ciudadana más» que se convirtió en alcaldesa de Madrid con el apoyo de la formación morada AGENCIAS Sábado, 9 marzo 2019, 13:45

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha reprochado este sábado a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el trato inmerecido que ha dado a la formación morada y le ha recordado que hace cinco años «era una ciudadana más» que se convirtió en regidora con el apoyo de Podemos.

Juan Carlos Monedero ha reaparecido en el acto de puesta en común del programa electoral de la formación en la Comunidad de Madrid en el que también han participado Isa Serra, aspirante a primarias para ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

En un acto repleto de referencias a la «valentía» de Isa Serra por estar dispuesta a enfrentarse al exdiputado de Podemos Íñigo Errejón, cabeza de lista de la plataforma Más Madrid, Monedero ha sido aclamado por sus simpatizantes, quienes entre gritos de «alcalde, alcalde» le pedían que se enfrentase electoralmente a la exjueza.

«Entiendo lo que decís, porque creo que no nos merecemos cómo nos ha tratado Manuela (...). No entendemos por qué ha maltratado a una persona honesta y buena como Julio Rodríguez», ha afirmado Monedero en referencia al secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, a quien la alcaldesa no ha incluido en sus listas.

El fundador de la formación morada, sin cargo ya en la dirección, ha afeado además que Íñigo Errejón anunciase la «creación» de un nuevo partido junto a Manuela Carmena precisamente el día en que Podemos cumplía cinco años, una jornada tras la cual Pablo Iglesias anunció que competiría con él en las elecciones autonómicas.

Juan Carlos Monedero también ha afeado a Manuela Carmena y a la portavoz del Ayuntamiento de Maadrid, Rita Maestre, expulsada cautelarmente de Podemos, que mantuviesen una comida con empresarias en día de huelga mientras las trabajadoras preparaban la comida.

Y pese a reconocer errores en una organización que en este tiempo -ha dicho- no ha dedicado suficiente tiempo a los círculos, Monedero se ha mostrado convencido de que Podemos logrará retener los seis millones de votos de las últimas elecciones generales.

En el acto de hoy en Alcorcón, Noelia Vera, secretaria de Participación, ha ensalzado también la decisión de Isa Serra de dar un paso adelante para ser candidata en una situación muy difícil, después de que Íñigo Errejón decidiese sumarse a la plataforma Más Madrid de Manuela Carmena en la que concurrirá como número dos su hermana, Clara Serra.

«Hay que tenerlos muy grandes y muy fuertes para hacer lo que ha hecho la compañera Isa», ha aplaudido Noelia Vera, que, sobre las peticiones a Juan Carlos Monedero, ha dicho que ella también lo quiere como regidor.