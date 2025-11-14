Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Llegada de un barco que transporta vehículos en el puerto de Pasaia. Estrada

El Ministerio sostiene que la dársena siempre ha sido de «interés general»

Madrid alega que Pasaia mantiene las características para ser una infraestructura estratégica, dado que su área de influencia supera el ámbito vasco

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

Madrid siempre ha defendido que el Puerto de Pasaia cumple con las características exigidas para que sea considerado de interés general y seguir bajo el ... manto del Estado. El Ministerio de Fomento ya aclaró en julio de 2018, en las negociaciones que el Ejecutivo central mantenía con la consejería de Desarrollo Económico y Competitividad pilotada entonces por Arantxa Tapia para el traspaso de la dársena a Euskadi en los mismo términos que los de ahora, que los puertos comerciales con tráficos de importación y exportación deben considerarse de interés general, condición que Pasaia cumplía. Será uno de los argumentos que empleará el informe que la Abogacía del Estado está últimando y que presentará en la reunión de la próxima semana con Euskadi, que estará representada por la consejera de Gobernanza Maria Ubarretxena.

