Mikel Torres: «Confiamos en que el acuerdo arancelario aporte estabilidad»

– Se percibe en el último momento un acuerdo sobre los aranceles de la UE con Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrá en la economía vasca?

– Confiamos en que un acuerdo que estableciera al final un arancel universal del 15% para las exportaciones europeas, permita eliminar la incertidumbre de los mercados y aporte la estabilidad necesaria para que nuestras empresas puedan acometer con confianza sus proyectos de inversión en cartera.

– ¿Han detectado un incremento de las exportaciones previo?

– No, lo que habíamos detectado es que, así como nuestro principal país exportador era Alemania, ahora ya es Francia.

– ¿Cómo crece la economía vasca?

– En general bien, con solidez, pero nos gustaría crecer mucho más, El peso industrial sobre el PIB es casi del 25%. Hay sombras: el destino de nuestros productos, que siempre ha sido Europa, no termina de arrancar, especialmente en el automóvil, los aceros y el aluminio. Y luces: tenemos un 5,7% de desempleo, el segundo dato histórico más bajo de la historia, ya por debajo de la media de la UE.

– Su reflexión sobre el Salario Mínimo Interprofesional vasco en torno a los 1.300 euros, ¿buscaba 'mover' a Confebask?

– No, no queremos eso, queremos un estudio riguroso y técnico que no imponga nada a nadie y dejarlo para que se estudie el mercado laboral vasco en el marco del diálogo social.

– ¿Y los salarios bajos de los jóvenes?

– Es un grave problema: los salarios bajos, ligados al coste de la vivienda, de la vida y ciertas condiciones de trabajo, hacen que algunos jóvenes se vayan. Se agrava la fuga de talento en un país con un severo envejecimiento demográfico.