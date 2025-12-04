Mikel Legarda (PNV): «La reforma reducirá los casos de multirreincidencia que tanto inquietan en varios municipios de Euskadi» La formación jeltzale ha dado su respaldo a varias enmiendas transaccionales firmadas también por Junts, PSOE y PP, por las que se ajustan las sanciones en los casos de delitos leves

El PNV ha apoyado en el Congreso de los Diputados una modificación del Código Penal que permitirá reducir los casos de multirreincidencia que «tanto inquietan a la ciudadanía en varios municipios de Euskadi». Así se ha expresado el diputado jeltzale Mikel Legarda, quien ha participado este jueves en la Comisión de Justicia que ha aprobado la ponencia relativa a la Proposición de Ley Orgánica de multirreincidencia, por la que se modifican el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según han informado los jeltzales, han dado su respaldo a varias enmiendas transaccionales firmadas también por Junts, PSOE y PP, por las que se ajustan las multas o sanciones en los casos de delitos leves. «Con ellas se busca facilitar la persecución de personas que incurren de forma reincidente en delitos similares, de manera que podamos tener más herramientas que nos permitan respuesta a este problema creciente», ha añadido Legarda.

En un comunicado, la formación ha afirmado que responde así a una de las «principales preocupaciones» de la ciudadanía vasca, porque defiende que hay que afrontar los problemas de seguridad en las calles «con serenidad y sin alarmismos», y da su respaldo a la ponencia sobre la Proposición de Ley Orgánica de multirreincidencia.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, planteó esta cuestión al presidente del Gobierno el pasado mes de octubre durante la sesión de control, explicando que los hurtos reincidentes a pie de calle «no son delitos graves, pero generan una percepción de inseguridad y de impunidad por su reiteración, porque al no ser juzgados en tiempo, prescriben y se intensifica la sensación de que el trabajo policial cae en saco roto y de que hay gente a la que no se le aplican las leyes».

El PNV proponía así un endurecimiento del Código Penal, pero exige también más medios en los juzgados para que estos casos puedan ser juzgados en tiempo y forma. Sánchez reconoció que la multirreincidencia «es uno de los principales problemas» en materia de seguridad y aceptó que necesario incidir en la «modernización» de la justicia para agilizar los procedimientos.