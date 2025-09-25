Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñigo Pascual, Inés Gaviria y Gaizka Fernández Soldevilla, en Donostia con el libro. Borja Luna

Presentan en San Sebastián el libro 'Terrorismo y represión' de Gaizka Fernández Soldevilla

Aborda la interrelación de la dictadura franquista y la violencia terrorista al cumplirse medio siglo de las últimas ejecuciones del régimen

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:49

El historiador Gaizka Fernández Soldevilla presentó ayer en San Sebastián el libro 'Terrorismo y represión: La violencia en el ocaso de la dictadura franquista' (editorial ... Tecnos), una investigación que aborda la «interrelación» entre la represión de la dictadura de Franco y el terrorismo cuando se cumplen 50 años de las últimas ejecuciones del franquismo. Fueron de hecho las últimas de la historia de España y tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 con los fusilamientos de los miembros de ETA-pm 'Txiki' y Otaegi, y tres del FRAP.

