Presentan en San Sebastián el libro 'Terrorismo y represión' de Gaizka Fernández Soldevilla
Aborda la interrelación de la dictadura franquista y la violencia terrorista al cumplirse medio siglo de las últimas ejecuciones del régimen
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:49
El historiador Gaizka Fernández Soldevilla presentó ayer en San Sebastián el libro 'Terrorismo y represión: La violencia en el ocaso de la dictadura franquista' (editorial ... Tecnos), una investigación que aborda la «interrelación» entre la represión de la dictadura de Franco y el terrorismo cuando se cumplen 50 años de las últimas ejecuciones del franquismo. Fueron de hecho las últimas de la historia de España y tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975 con los fusilamientos de los miembros de ETA-pm 'Txiki' y Otaegi, y tres del FRAP.
En la obra de Fernández Soldevilla, coordinada con María Jiménez y Josefina Martínez y utilizando fuentes inéditas, historiadores, juristas y periodistas estudian distintos aspectos de aquella dinámica. En la presentación estuvo acompañado, entre otros, del vicepresidente de Covite, Iñigo Pascual, o la responsable de Comunicación de este colectivo de víctimas vascas, Inés Gaviria. Acudieron también Arritxu Marañon, viceconsejera de Justicia del Gobierno Vasco, y Ana Iribar, viuda del concejal del PP de Donostia asesinado por ETA.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.