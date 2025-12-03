Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Monolito en recuerdo a Inaxio Uria en Azpeitia, junto al lugar donde fue asesinado a tiros por ETA. Lusa

El PNV pide al Ayuntamiento de Azpeitia, de EH Bildu, un acto por las víctimas de ETA, en el aniversario del asesinato de Inaxio Uria

Reclama al consistorio que siga la misma línea que el acto de respaldo convocado en septiembre en el 50 aniversario del fusilamiento por el franquismo de Anjel Otaegi

Eli Aizpuru

Azpeitia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:29

El PNV de Azpeitia ha aprovechado la conmemoración hoy, 3 de diciembre, del 18 aniversario del asesinato del empresario Inaxio Uria a manos de ETA ... para pedir a Ayuntamiento de la localidad, gobernado por EH Bildu, un homenaje a las víctimas de esta organización y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CC AA). Al hilo de esta fecha, el portavoz municipal peneuvista, Jabier Altuna, recordó en el pleno de ayer tarde que en septiembre, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento por el régimen franquista de Anjel Otaegi, miembro de ETA nacido en el pueblo, la corporación mostró su apoyo a la familia. Con ese antecedente, pidió «por tercera vez» que el Ayuntamiento organice un acto de respaldo y reconocimiento a las personas asesinadas por ETA y por los Comandos Autónomos en Azpeitia.

