El PNV pide al Ayuntamiento de Azpeitia, de EH Bildu, un acto por las víctimas de ETA, en el aniversario del asesinato de Inaxio Uria

El PNV de Azpeitia ha aprovechado la conmemoración hoy, 3 de diciembre, del 18 aniversario del asesinato del empresario Inaxio Uria a manos de ETA ... para pedir a Ayuntamiento de la localidad, gobernado por EH Bildu, un homenaje a las víctimas de esta organización y de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CC AA). Al hilo de esta fecha, el portavoz municipal peneuvista, Jabier Altuna, recordó en el pleno de ayer tarde que en septiembre, con motivo del 50 aniversario del fusilamiento por el régimen franquista de Anjel Otaegi, miembro de ETA nacido en el pueblo, la corporación mostró su apoyo a la familia. Con ese antecedente, pidió «por tercera vez» que el Ayuntamiento organice un acto de respaldo y reconocimiento a las personas asesinadas por ETA y por los Comandos Autónomos en Azpeitia.

La alcaldesa, Nagore Alkorta, recalcó, durante el pleno de este martes, que el Ayuntamiento ha estado «con todas ellas», incluida la familia de Inaxio Uria. Aseguró que el consistorio mantiene contacto con los allegados del empresario y que el municipio seguirá avanzando en el trabajo de la memoria «desde la defensa de todos los derechos humanos». «Estamos y estaremos con todas las víctimas», concluyó.

Constructor del TAV

La familia de Inaxio Uria recordará hoy al empresario con una misa, como todos los años. Uria, responsable de la constructora Altuna y Uria, encargada de las obras del Tren de Alta Velocidad, objetivo de ETA, fue tiroteado en Azpeitia cuando se dirigía a un restaurante del barrio Loiola de Azpeitia a jugar a cartas con sus amigos. El empresario había aparcado su coche junto al establecimiento, ubicado al lado de la empresa y enfrente de la basílica de Loiola. Tenía 70 años y su asesinato provocó una profunda conmoción en el municipio y en toda Euskadi.