Natividad Rodríguez: «Está bien que participen de la vida política pero que reconozcan que matar estuvo mal»

A. González Egaña San Sebastián Sábado, 22 de febrero 2025, 00:04 Comenta Compartir

–¿Pasar por el lugar del atentado, tan cerca de su casa, no habrá sido tarea fácil?

–Al principio me costaba muchísimo, era un ... suplicio, pero ahora siento paz interior. Cuando paso por delante le digo algo, me acuerdo de él, tengo un pensamiento, pero no me viene esa tristeza. Yo no quiero estar en aquel día, lo tengo vivido. Ahora hay que ver el presente y enfocarnos al futuro, lo que nos importa son las generaciones que vienen detrás. Necesitamos ver de dónde venimos porque eso hay que saberlo, pero no para recrearnos, sino para recordarlo y que no vuelva a ocurrir.

–¿En este presente cómo ve que aún hay quienes no reconocen que esa violencia estuvo mal? –Son unos pesados. Con el tiempo que ha pasado... Pero tenemos que seguir ahí, reclamando, pidiéndoles que reconozcan que matar estuvo mal, también las instituciones, los movimientos sociales, quienes tienen responsabilidad en los espacios públicos. Hay que insistir en eso y en las labores de memoria. Que está muy bien que ahora participen de la vida política, lo que hemos querido todos, pero no se puede legitimar la violencia. Aquello estuvo mal, fue una decisión libre y equivocada que causó muchísimo daño y dividió a la sociedad. Todo eso hay que reconocerlo para poder decírselo a los jóvenes y que crezcan con ese mensaje, no con otro. Hay que insistir, con mucha paciencia, sumando ánimos, verdad y energía positiva... –¿Escuchará alguna vez algo así? –No sé si lo viviré. Lo importante es el camino que vamos haciendo. En eso es en lo que debemos fijarnos ahora. Así se lo digo a mis hijos y en la Fundación Buesa. –Los autores del atentado, los etarras Diego Ugarte, Asier Carrera y Luis Mariñelarena, están en tercer grado. ¿Qué le parece? –Opino como Fernando, confío en la Justicia, me da tranquilidad pensar que les cogieron, les juzgaron y que van a tener que pagar por lo que hicieron. Me encantaría que les hubiera servido de algo, que hicieran esa labor de reconocer, pero no está en mi mano. Sí pienso que pasados 20 años es suficiente porque... '¡Tanto tiempo encerrados, madre mía!'. Han desperdiciado su vida, es tremendo. No nos queda otra que convivir. Yo voy a hacer lo posible para sumar esfuerzos y que podamos convivir sanamente, pero no vamos a dejar de exigirles que deslegitimen la violencia. Es la única manera de poder convivir.

