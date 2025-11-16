Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ernest Lluch posa frente a la bahía de La Concha en San Sebastián, una ciudad a la que estaba muy unido, en una imagen de 1998. Ignacio Pérez

El hombre que pidió a los radicales gritar más fuerte

Ernest Lluch estaba muy unido a Donostia y en la memoria colectiva irrumpe su discurso en la plaza de la Constitución en 1999

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:30

Es pensar en Ernest Lluch y una estampa irrumpe en la memoria colectiva. Plaza de laConstitución de San Sebastián, junio de 1999, a pocos días ... de las elecciones municipales. Lluch sube al estrado para apoyar a Odón Elorza. Al fondo, desde un nutrido grupo que muestra fotografías de presos de ETA, algunos radicales empiezan a increparle. «Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que antes mataban ahora gritan –ETA estaba en tregua en ese momento–. No se enteran de que ha llegado la democracia y la libertad a este país. ¡Gritad más porque mientras gritáis, no mataréis! Estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie. Y esa es una gran alegría que hemos ganado a pulso».

