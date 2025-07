Donostia recuerda a Miguel Ángel Blanco 28 años después de su asesinato

Alrededor de treinta personas se reunieron en la tarde de este jueves en los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento de San Sebastián, para ... recordar el legado de Miguel Ángel Blanco, asesinado veintiocho años atrás por la organización terrorista ETA. El acto, organizado en Donostia por el grupo 'Vascos por la Constitución' y la Fundación Miguel Ángel Blanco, fue convocado bajo el lema «Somos Memoria».

Amparo Aracama inició la ceremonia con una cita de Primo Levi, quien defendía que «meditar sobre lo que pasó es deber de todos». El manifiesto de la fundación Miguel Ángel Blanco, leído en conjunto con Isaskun Barriola y María José Fernandéz Aguirre, insistió en el valor de no olvidar los actos cometidos, ni la valentía del exconcejal vasco, que «se ha convertido en un símbolo de convivencia y unidad que representa lo mejor que hemos sabido construir socialmente como nación».

Blanco fue recordado como un «ciudadano valiente, comprometido con la libertad», una persona en la que «se concentran los principios de la civilización, del Estado de Derecho y de la decencia moral».

El acto finalizó con la entrega de un ramo de claveles rojos y amarillos rodeados por una cinta que ponía «Libertad» y con la invitación a los presentes para colocar un clavel blanco junto a la ofrenda, gesto al que se sumaron grandes y chicos. Por último, se hizo un minuto de silencio para recordar a Blanco.

Tensión en Vitoria

El jueves también hubo un acto similar en Vitoria, donde hubo tensión junto al monolito de las víctimas del terrorismo. El encargado de leer el manifiesto fue Daniel García, presidente de Nuevas Generaciones del PP alavés y alcalde de Labastida. Sus palabras no dejaron indiferentes a los presentes. «ETA ya no mata, pero su legado permanece. Su brazo político, EH Bildu, ha continuado la ideología de exclusión y odio a España por la que la banda mató; representa e integra a terroristas en sus listas electorales; no condena la violencia terrorista y legitima el terror en las calles del País Vasco y Navarra. Los testaferros de ETA tienen más poder político que nunca porque el Gobierno de España ha pactado con ellos para mantenerse en el poder», denunció el joven político alavés. Entre los presentes había dos concejales de la coalición soberanista en Vitoria –Ekaitz Díaz de Garayo y el veterano Jon Molina, que representó a Herri Batasuna entre 1993 y 1995–, la parlamentaria vasca Itxaso Etxebarria y la juntera Nerea Martínez Cerrillo. Al acabar, la mayor parte de invitados aplaudió. Otros en cambio, visiblemente incómodos, optaron por no hacerlo. Entre ellos, la propia alcaldesa de Vitoria –que se encontraba a su lado– o los integrantes de EH Bildu.