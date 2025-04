López apuesta por cerrar primero en Euskadi un pacto para un nuevo Estatuto y después «seducir en Madrid»

Un día después de que el PNV de Aitor Esteban rebajara las expectativas de culminar un nuevo Estatuto por las «mil dificultades» que auguraba que ... habrá en las Cortes Generales, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha advertido este martes de que lo primero que se tiene que dar es un acuerdo entre los partidos vascos y «luego ya intentaremos seducir a la política en Madrid para conseguir sacarlo adelante».

El exlehendakari ha reiterado que los socialistas están «dispuestos» a valorar lo conseguido hasta ahora «con el instrumento con el que lo hemos conseguido, que es el Estatuto, y ver cómo mejoramos ese instrumento para seguir avanzando». «Porque para nosotros el Estatuto de Gernika no es sólo un listado de competencias, es mucho más. Es nuestro autogobierno, es el pacto entre los diferentes territorios que conforman Euskadi, entre los diferentes ciudadanos y ciudadanas, con nuestras sensibilidades, vascos, y también entre Euskadi y el resto del conjunto del Estado», ha expresado.

En opinión de López, si uno quiere mejorar lo que tiene, debe entender que hay que tener en cuenta tres ámbitos: «cómo mejoramos el autogobierno, cómo reforzamos los pactos entre los propios vascos y cómo seguimos garantizando ese acuerdo entre Euskadi y el conjunto del Estado». Por esa vía, ha remarcado en una entrevista en Radio Euskadi, no ve ninguna dificultad en sentarse, ver cómo se ha llegado hasta aquí y qué es lo que se tiene afinar para seguir avanzando.

Sobre los obstáculos a los que se puede enfrentar en las Cortes la propuesta que se consensue en Euskadi, López ha indicado que «con el Partido Socialista seguro que no los habrá». «No digo yo lo mismo del Partido Popular. Porque hemos visto que cualquier cosa a la que se llegue un acuerdo en cualquier comunidad, como tenga el visto bueno de los socialistas, ellos se van a poner en contra. Y no te digo ya nada del demonio de los independentistas o de los nacionalistas», ha apuntado.

López ha precisado que, de cualquier modo, «esto no lo decide solo el Gobierno, lo decide el Parlamento», por lo que ha instado no fijarse en Madrid porque «lo que no está es el acuerdo aquí todavía».

También ha remarcado que en este momento hay que mejorar el autogobierno, pero tener también las vistas puestas fuera de Euskadi y fuera incluso de España. «Porque lo que tenemos que intentar mejorar con urgencia es Europa. Y ese acuerdo europeo implica seguramente ceder soberanía hacia Europa. Y no buscar cómo hacemos soberanías exclusivas y excluyentes, sino cómo construimos un continente», ha remarcado.