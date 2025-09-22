Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana EP

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

Orriols aboga por la expulsión inmediata de migrantes y por dotar de un ejército a Cataluña, si alcanza la independencia, para defenderse de una «invasión» de España

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:39

Sílvia Orriols es la dirigente más en boga en la política catalana. Es diputada en el Parlamento catalán y alcaldesa de Ripoll (Girona). Todas las ... encuestas publicadas hasta la fecha, incluidas las de la Generalitat, coinciden en que Aliança Catalana, formación independentista e islamófoba, va muy al alza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  6. 6

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  7. 7 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10 Angelina Jolie: «Amo a mi país, pero ahora no lo reconozco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España

La líder de Aliança Catalana: «A priori, no buscamos una confrontación armada» contra España