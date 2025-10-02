Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de un pleno del Parlamento Vasco. Igor Aizpuru

La ley del PNV para blindar el euskera en las OPE sigue el trámite parlamentario con el apoyo de EH Bildu y el rechazo de PSE

Los jeltzales acusan de «catastrofismo» a los socialistas, y estos a los jeltzales de actuar de forma «chapucera» y mirando «de reojo» a la coalición soberanista

A. I.

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:23

Comenta

Tal y como estaba previsto, el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el apoyo del PNV y EH Bildu, la toma en consideración de ... la reforma de la Ley de Empleo Público impulsada por el grupo jeltzale para blindar el euskera en las OPE.

  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»

