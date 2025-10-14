El lehendakari intervendrá mañana en las Juntas de Gipuzkoa, en Altzo, para rememorar 'Ipuskua'
El acto sobre el milenario documento tendrá lugar en la iglesia de San Salvador y acudirá los principales cargos institucionales de Gipuzkoa y representantes de Bizkaia y Navarra
San Sebastián
Martes, 14 de octubre 2025, 14:23
Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebrarán mañana, miércoles 15 de octubre, un pleno extraordinario en la iglesia de San Salvador en Olazabal (Altzo), con el ... objetivo de conmemorar los mil años del primer documento en el que se mencionaba al territorio (entonces llamado Ipuskua). Al acto, además de representantes de la institución como la diputada general, Eider Mendoza, asistirán miembros de todas las Administraciones de Euskadi, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales.
Además de la diputada general, a la sesión extraordinaria acudirán los junteros y el presidente de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena. En representación del Parlamento Vasco acudirá la presidenta, Bakartxo Tejeria, acompañada por el máximo representante del Parlamento de Navarra, Unai Hualde. También acudirán medio centenar de alcaldes de Gipuzkoa encabezados por Xabier Olano, Eneko Goia y Joseba Asiron, ediles de Altzo, Donostia y Pamplona, respectivamente. Cierran la lista de representantes de las Juntas Generales de Bizkaia y Álava, Ana Otadui e Irma Basurto.
Tras un aurresku de honor, Pradales, Mendoza, Ezeizabarrena y Olano bajarán a la antigua iglesia para firmar en el Libro de Honor de las Juntas Generales, para después dar comiendo a la sesión plenaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión