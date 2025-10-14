Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Ezeizabarrena, Eider Mendoza y Xabier Olano, en la presentación del hallazgo en la Diputación. DV

El lehendakari intervendrá mañana en las Juntas de Gipuzkoa, en Altzo, para rememorar 'Ipuskua'

El acto sobre el milenario documento tendrá lugar en la iglesia de San Salvador y acudirá los principales cargos institucionales de Gipuzkoa y representantes de Bizkaia y Navarra

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 14:23

Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebrarán mañana, miércoles 15 de octubre, un pleno extraordinario en la iglesia de San Salvador en Olazabal (Altzo), con el ... objetivo de conmemorar los mil años del primer documento en el que se mencionaba al territorio (entonces llamado Ipuskua). Al acto, además de representantes de la institución como la diputada general, Eider Mendoza, asistirán miembros de todas las Administraciones de Euskadi, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales.

