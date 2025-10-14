El lehendakari intervendrá mañana en las Juntas de Gipuzkoa, en Altzo, para rememorar 'Ipuskua'

Las Juntas Generales de Gipuzkoa celebrarán mañana, miércoles 15 de octubre, un pleno extraordinario en la iglesia de San Salvador en Olazabal (Altzo), con el ... objetivo de conmemorar los mil años del primer documento en el que se mencionaba al territorio (entonces llamado Ipuskua). Al acto, además de representantes de la institución como la diputada general, Eider Mendoza, asistirán miembros de todas las Administraciones de Euskadi, encabezados por el lehendakari Imanol Pradales.

Además de la diputada general, a la sesión extraordinaria acudirán los junteros y el presidente de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena. En representación del Parlamento Vasco acudirá la presidenta, Bakartxo Tejeria, acompañada por el máximo representante del Parlamento de Navarra, Unai Hualde. También acudirán medio centenar de alcaldes de Gipuzkoa encabezados por Xabier Olano, Eneko Goia y Joseba Asiron, ediles de Altzo, Donostia y Pamplona, respectivamente. Cierran la lista de representantes de las Juntas Generales de Bizkaia y Álava, Ana Otadui e Irma Basurto.

Tras un aurresku de honor, Pradales, Mendoza, Ezeizabarrena y Olano bajarán a la antigua iglesia para firmar en el Libro de Honor de las Juntas Generales, para después dar comiendo a la sesión plenaria.