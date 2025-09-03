El lehendakari espera este mes «un gesto importante» por parte de Sánchez para completar el Estatuto de Gernika

El lehendakari Imanol Pradales ha asegurado este miércoles que espera, como ya adelantó DV, «un gesto político importante» por parte del Gobierno central para completar ... la veintena de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika y ha señalado a Sumar, responsable, según ha explicado, de que «no se llegase a un acuerdo sobre la gestión del paro en la reunión que mantuvimos en junio».

Al igual que lo hizo este pasado martes la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, el lehendakari ha reiterado que su gobierno hará «un esfuerzo para enviarle toda la documentación al Gobierno central en el plazo de un mes». Una vez completada esa gestión, Pradales ha dicho que será «un momento decisivo y veremos cuál es la voluntad del gobierno».

Y ha puesto el foco en Sumar, socio de coalición del PSOE en España que, según el lehendakari, bloqueó que se completase en junio el traspaso del primer bloque de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. En aquella ocasión, Pradales emplazó al presidente Pedro Sánchez a que «ponga orden en su casa», algo que ha vuelto ha recordar este miércoles en una entrevista en el programa Faktoria de Euskadi Irratia.

Pradales ha recordado que en noviembre de 2024 ambos ejecutivos acordaron un calendario de transferencias y que si no se cumple «ejerceremos presión política para que sea así». Y ha recalcado que, a pesar de la dificultad de que antes de terminar 2025 -fecha límite según el acuerdo de investidura firmado por PNV y PSOE- se complete la veintena de competencias que falta por llegar a Euskadi, «no contemplo un escenario en el que no se cumpla ese acuerdo».

Ronda de partidos

Este mismo viernes el lehendakari arrancará una ronda de contactos con todos los partidos del Parlamento Vasco -salvo Vox- y cree que «será un momento importante para hablar con EH Bildu y el PSE» sobre la actualización del autogobierno. No se ha querido mojar tanto como hizo el pasado lunes el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien aseguró que se podría cerrar un acuerdo antes de final de año, y se ha limitado a decir que «veremos si se logra antes de final de año o no».

El lehendakari también ha afirmado que ha habido un parón en la conversaciones con el Partido Socialistas acerca del nuevo estatus porque el exsecretario general de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, era «el intermediario». Y sobre todo, ha apuntado que «para lograr un nuevo estatuto es importante acertar en los contenidos y asegurar unas garantías».

Al igual que hizo el pasado jueves en la apertura del curso político en el palacio Miramar de Donostia, el lehendakari ha resaltado que la ronda de partidos tendrá tres bloques temáticos: la situación política, previsión económica -también los Presupuestos vascos de 2026 o el Salario Mínimo Interprofesional propio- y el autogobierno. «Queremos conocer el posicionamiento de todos y trasladarles nuestro diagnóstico», ha señalado, y ha recordado que el 18 de septiembre se celebrará en el Parlamento Vasco un pleno de política general en el que cada partido podrá definir su posición.

Presupuestos en España

La continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno central puede estar ligada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y desde Euskadi el lehendakari cree que «sería bueno para la duración de la legislatura» que el proyecto económico saliese adelante. Y ha desvelado que en la reunión que mantuvieron en junio «le dije que hiciese un esfuerzo sincero para lograr que se apruebe».

Si bien Pradales ha reconocido que «reunir a todos los partidos alrededor de un mismo proyecto es muy dificil», ha recordado que ya se ha logrado en otras ocasiones.

Preguntado por un cambio de ciclo político en el que el PP pudiese gobernar en España, Pradales ha afirmado que, en ese contexto, sería «responsabilidad de todos defender y blindar la agenda y los intereses vascos». Asimismo, ha apuntado que «si nos ceñimos a las encuestas sería muy posible un acuerdo entre PP y Vox, y ya sabemos lo que piensan sobre temas como el euskera o el autogobierno vasco».

Tras las últimas polémicas entre comunidades autónomas por el reparto de menores extranjeros, Pradales ha subrayado que el Gobeirno Vasco viajará a Tenerife para firmar un acuerdo de colaboración con Canarias. Y ha querido poner pie en pared ante las actitudes racistas que cada vez son más comunes en la sociedad. «Meter a todos en el mismo paquete no es aceptable. La mayoría viene a buscarse una vida mejor y tenemos que ayudarles y protegerles para que se integren», ha asegurado.