Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales en el Palacio Miramar. EFE

El lehendakari espera este mes «un gesto importante» por parte de Sánchez para completar el Estatuto de Gernika

Imanol Pradales ha responsabilizado a Sumar de que en la reunión de junio en Moncloa no se lograse la gestión del paro y asegura que su ejecutivo presionará en Madrid

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:06

El lehendakari Imanol Pradales ha asegurado este miércoles que espera, como ya adelantó DV, «un gesto político importante» por parte del Gobierno central para completar ... la veintena de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika y ha señalado a Sumar, responsable, según ha explicado, de que «no se llegase a un acuerdo sobre la gestión del paro en la reunión que mantuvimos en junio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  5. 5

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»
  6. 6 La top model japonesa que visita San Sebastián: «Arigato, eskerrik asko»
  7. 7 Bretos: «Brais Méndez tenía una oferta que le cambiaba la vida pero no se concretó»
  8. 8 El pueblo más bonito para visitar en septiembre está a menos de dos horas de Gipuzkoa
  9. 9

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  10. 10

    El Gobierno Vasco cierra la puerta a equiparar las pensiones mínimas al SMI

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El lehendakari espera este mes «un gesto importante» por parte de Sánchez para completar el Estatuto de Gernika

El lehendakari espera este mes «un gesto importante» por parte de Sánchez para completar el Estatuto de Gernika