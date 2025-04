Lander Martínez: «Sumar sigue teniendo su sitio pese a lo que diga Podemos»

Lander Martínez tiene claro que un Gobierno progresista es lo que necesita este país y por eso no duda en reconocer que Sumar «trabajará lo ... que haga falta para que esto sea así». Diputado en el Congreso y uno de los líderes de Sumar Mugimendua, Lander Martínez (Vitoria, 1989) asegura a este periódico que prefiere no responder «a las infamias que llegan desde Podemos».

–¿Cómo sale Sumar de su Congreso? ¿Están satisfechos?

–Salimos con una hoja de ruta clara y definida y con una perspectiva de cara a los próximos años. Los mensajes de esta asamblea han sido claros; que en 2027 debemos tener un nuevo gobierno progresista, y que la principal herramienta para ello son las alianzas sólidas en nuestro espacio. Por tanto, Sumar sale con un proyecto claro.

–¿Qué opina de la frase de Pablo Iglesias, «Sumar está muerto»?

–No creo ni que merezca la pena reaccionar a estas palabras. A mí lo que me importa es el ejercicio y la gestión que hemos llevado a cabo estos últimos meses y la conclusión a la que llegamos, que es la responsabilidad que tenemos no sólo a nivel de Estado, sino europeo y global, por sostener un gobierno progresista, y dónde nos lleva a sostener este Ejecutivo, que es a tener un espacio dentro del Partido Socialista.

–Ione Belarra, líder de Podemos, echó más leña al fuego al afirmar que Sumar es «fruto de una operación urdida por el PSOE para sustituir a Podemos». ¿Es una campaña de acoso?

–Iglesias y Belarra siempre van a decir lo mismo. No es nuevo. Pero a falacias, a bulos, y a este tipo de cosas no respondo. Está claro cuál es nuestro lugar, la sociedad española lo identifica perfectamente, y la sociedad vasca también. Somos una organización progresista que además está en alianza con lo que ha sido la izquierda tradicional de este país y ya está... pero a bulos no entro, insisto.

–Ustedes tienen su propio espacio político.

–Efectivamente, tenemos un espacio político diferente. Y tenemos diferentes tradiciones, diferentes formas de interpretar la sociedad. Pero entendemos que lo mejor para el país es un modelo progresista, y por eso llegamos a los acuerdos que sean necesarios. Por eso nos remangamos, negociamos y nos esforzamos en implementar las transformaciones que nosotros consideramos necesarias. Estamos orgullosos de nuestro poder de transformación.

–¿Será imposible un reencuentro con Podemos en esta situación?

–Nosotros ya hemos hecho un planteamiento este fin de semana, que es la necesidad de repetir el Gobierno de 2027 y que para ello haya una coalición lo más amplia posible para presentarse a esas elecciones.

Pacto PNV-PSE-Podemos «La reforma fiscal beneficia a las rentas más bajas pero es muy corta en impuestos a los ricos»

–¿Hasta qué punto pueden ser flexibles con el Gobierno socialista en el tema del rearme?

–En lo que se refiere a las armas, la flexibilidad es muy poquita porque no estamos a favor de su compra ni de que haya una carrera armamentística o una competición entre Estados de la Unión Europea por ver quién se arma más. Pero otra cosa es la necesidad de construir una defensa autónoma europea, una autonomía estratégica europea, que conlleva muchos elementos, como el desarrollo de la industria, el desarrollo de la soberanía energética y un despliegue acelerado de renovables o la coordinación de los diferentes sistemas de defensa de los Estados europeos. Entendemos que Europa necesita sistemas defensivos independientes y desvinculados de los Estados Unidos.

–¿Cree que Sánchez podrá terminar la legislatura?

–La voluntad de terminar la legislatura es clara. A nosotros nos queda por implementar la reducción de la jornada laboral, y es algo que tiene que suceder en esta legislatura. No Nos planteamos algo que no sea agotar la legislatura.

–¿La sacudida por el caso de Errejón afectó mucho a Sumar?

–Nos dolió descubrir que había una persona que había cometido ese tipo de acciones dentro de nuestra organización, y tuvimos que tomar decisiones.

–¿Llegó a hablar con Errejón?

–No, no.

–Mirando a Euskadi, ¿qué le parece el pacto fiscal PNV-PSOE y Podemos?

–Creo que hay algo evidente y es que las clases sociales con rentas más bajas salen claramente beneficiadas con esta reforma fiscal, lo cual valoramos de manera positiva. Pero por otro lado, en lo que significa impuestos os a la riqueza o patrimonio, la reforma fiscal se queda corta.

Debate sobre el rearme «No nos gustan las armas pero Europa necesita sistemas defensivos que no dependa de EE UU»

–¿Cómo aborda Sumar el debate sobre el estatus y el reconocimiento de Euskadi como nación?

–El reconocimiento nacional es una figura en la que habrá que avanzar, y que tendrá que contemplar el Estatuto. Nosotros, en nuestros propios documentos, lo contemplamos. El derecho a decidir es algo que nosotros ya planteamos en 2016. Y sin miedo a debatirlo, también creo que a día de hoy no está en mente de nadie, quizás en algunos sectores sociales concretos.

–¿Hay hueco para Sumar en Euskadi?

–Claro que sí. Lo hay porque tenemos representación parlamentaria y nuestro espacio político ha existido siempre en Euskadi, unas veces con mayor éxito, y otras con menor. ¿Estamos en un momento difícil? Sí. Pero Sumar, o una coalición progresista de la izquierda confederal vasca tiene lugar en este país.