Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda ante el videowall en el que se muestran las imágenes de cámaras de tráfico de la ciudad. MORONDO

Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»

La alcaldesa socialista sitúa la sanidad como la gran asignatura pendiente y reclama a Diputación y Gobierno Vasco «mayor implicación» con la localidad

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:51

La alcaldesa socialista Cristina Laborda reclama a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco «mayor implicación» con Irun y sitúa la sanidad como la ... gran asignatura pendiente del Ejecutivo de Imanol Pradales con la ciudad del Bidasoa. «Necesitamos una mejora en la atención sanitaria. Irun merece más implicación por parte del resto de instituciones», ha expresado. Su reclamación también tiene que ver con el ámbito de las infraestructuras como proyecto 'Vía Irun' y con lo que respecta a la seguridad ciudadana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  8. 8 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  9. 9 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  10. 10

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»

Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»