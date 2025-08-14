Laborda critica que en Irun «no hemos visto las mejoras sanitarias que prometió Pradales»

La alcaldesa socialista Cristina Laborda reclama a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno Vasco «mayor implicación» con Irun y sitúa la sanidad como la ... gran asignatura pendiente del Ejecutivo de Imanol Pradales con la ciudad del Bidasoa. «Necesitamos una mejora en la atención sanitaria. Irun merece más implicación por parte del resto de instituciones», ha expresado. Su reclamación también tiene que ver con el ámbito de las infraestructuras como proyecto 'Vía Irun' y con lo que respecta a la seguridad ciudadana.

Laborda ha recordado que el Gobierno Vasco se marcó como uno de sus principales objetivos la mejora de la atención sanitaria, «pero, desgraciadamente, en la comarca del Bidasoa tenemos desde hace ya mucho tiempo una necesidad histórica de mejora». En una entrevista en Radio Euskadi ha explicado que aunque en el último año han venido trabajando y hablando con el Departamento de Salud, «todavía no hemos visto, con hechos constatables, esa mejora, sino todo lo contrario». «Hemos perdido ciertos servicios», ha lamentado para recordar que tanto ella como el alcalde de Hondarribia han reclamado soluciones para la atención sanitaria y también de las infraestructuras, «porque en Irun no solamente se da servicio a esta ciudad sino también a Hondarribia y a la zona de Bortziria y cuenta solamente con dos ambulatorios, cuando una población como Errenteria tiene tres». El Ayuntamiento de Irun ha estado trabajando con el Departamento de Salud para poder llegar a acuerdos, pero, según ha remarcado la alcaldesa, «es verdad que a día de hoy todavía no ha sido posible».

Laborda se ha referido también a la seguridad como otro de los problemas que le preocupan y le ocupan. La ciudad del Bidasoa tiene desde el 2022 un Pacto por la Seguridad y la Convivencia. La alcaldesa siempre ha defendido la necesidad de «no hacer de la seguridad un elemento de debate, sino un elemento en el que todos los partidos políticos compartimos que existe una necesidad de mejora». En ese foro, según ha citado, se están tomando decisiones como la que tiene que ver con el refuerzo de la plantilla de la policía local y en ese terreno ha anunciado que lo están terminando de pactar con los sindicatos, para contar con más medios, más cámaras, y sobre todo con muchísima coordinación y trabajo en conjunto con la Ertzaintza, que también está en la Mesa de Seguridad y Competencia.

Ha citado también plan de ocio nocturno «que está dando muy buenos resultados con mejoras en el transporte público, con botones de pánico, con cámaras, con mejoras a nivel urbano como mejores puntos de iluminación».