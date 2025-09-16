Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Hildalgo, cuarto por la izquierda, con Begoña Gómez, tercera por la derecha, en un evento de Wakalua en Fitur en enero de 2020 IE/Africa Center

La justicia ordena a la Oficina de Conflictos investigar si Sánchez debió abstenerse en el rescate a Air Europa

El TSJM comunica al ministerio de Óscar López que debe indagar si el presidente tenía que haberse mantenido al margen en la decisión del desembolso millonario debido al mecenazgo de la aerolínea a las actividades de su mujer

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:15

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha comunicado a la Oficina de Conflicto de Intereses que está obligada, por sentencia firme, a investigar ... si Pedro Sánchez debió abstenerse en el debate por el rescate a Air Europa dado el mecenazgo de la aerolínea a las actividades profesionales de su mujer. La resolución ya ha sido notificada a este organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige Óscar López, ante el cual denunció este caso el Partido Popular. La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha acordado declarar firme la sentencia que dictó el pasado junio en la que ya zanjó que la Oficina de Conflictos de Intereses debía indagar sobre este asunto.

