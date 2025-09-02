Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Junts Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. EP/EFE

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Los junteros reclaman a los socialistas interlocutores con «autoridad de negociación» para la mesa de Suiza

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:57

Junts per Catalunya ha situado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont de esta tarde en Bruselas en clave de política española y como ... un movimiento de Pedro Sánchez, ha lamentado que llega un año tarde, pero ha valorado que supone un «reconocimiento político» de los socialistas hacia el expresidente de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  4. 4

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  10. 10 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»

Junts ve «importante» una reunión entre Sánchez y Puigdemont pero amenaza: «Si no cumple, que se atenga a las consecuencias»