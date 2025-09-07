Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

El secretario general de la formación, Jordi Turull, desdice también al PP y está convencido de que Puigdemont regresará tras ganar en Europa la batalla a la cúpula judicial española

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:51

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha negado este domingo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el líder postconvergente, Carles Puigdemont, estén ... negociando el apoyo a la reforma legal para reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Díaz aseguró ayer que está negociando directamente con Puigdemont la posición la los junteros. Turull ha desmentido a la ministra de Trabajo desde Sant Esteve de Palautordera (Barcelona). «No me consta que estén negociando», ha asegurado. El dirigente nacionalista ha señalado que quienes pilotan las conversaciones con el Gobierno y con Sumar son él mismo y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  2. 2

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4

    A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
  5. 5

    El aeropuerto de Bilbao elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  6. 6 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  7. 7 ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  8. 8

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  9. 9

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral

Junts desmiente a Yolanda Díaz y mantiene su rechazo a la reducción de la jornada laboral