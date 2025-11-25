Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de JxCat, Jordi Turull Efe

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Los postconvergentes no descartan de momento pactar con la extrema derecha independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Junts per Catalunya no entrará en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana. De puertas a fuera, los postconvergentes tratan de transmitir tranquilidad, a ... pesar de que las encuestas apuntan a un fuerte crecimiento de los de Sílvia Orriols. Hasta el punto que el último CEO (el CIS catalán) sitúa a la formación islamófoba y secesionista con el mismo número de escaños que los junteros, entre 19 y 20, tras el PSC y Esquerra. Hace tiempo que el auge de Aliança preocupa en Junts, pero su secretario general, Jordi Turull, ha insistido este martes en que su objetivo es pelear por la primera posición y no por la tercera con Aliança Catalana. «No queremos ser alternativa a Aliança Catalana, queremos ser alternativa a Salvador Illa», ha afirmado en una conferencia en la UPF. De momento y a pesar de que los sondeos vaticinan una pérdida de 15 escaños, que se irían a la extrema derecha, los junteros no prevén dar un «volantazo» ni entrar en el «fango» para confrontar contra Orriols.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  2. 2 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  3. 3

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5 Jorge García-Dihinx, pediatra: «En días de frío, mejor sal a la calle sin abrigo para activarte»
  6. 6 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  7. 7

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  10. 10

    «El 95% de las relaciones sexuales que mantuvimos fueron sin mi consentimiento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana