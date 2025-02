Junts advierte de que la situación con Sánchez es «crítica» porque no ha cumplido «nada» Turull espera mantener con el PNV de Esteban «la misma buena relación» que con Ortuzar y abre la puerta a una reunión del nuevo líder jeltzale con Puigdemont

Xabier Garmendia Jueves, 27 de febrero 2025, 12:13

Pese a haber dado un paso atrás con la retirada de la cuestión de confianza, Junts no deja de apretar a Pedro Sánchez. El secretario ... general de la formación independentista, Jordi Turull, ha advertido este jueves en Bilbao de que la situación es «crítica» porque el presidente del Gobierno no ha cumplido con «ninguno» de los compromisos adquiridos con los de Carles Puigdemont a cambio de su apoyo en la investidura y en otras votaciones clave de la legislatura. «En la cesta de cumplimientos no hay nada», ha denunciado.

Tras asumir la petición del diplomático Francisco Galindo, mediador en el diálogo con el PSOE en Suiza, Junts no quiere que la retirada de la iniciativa presentada en el Congreso se interprete como una muestra de confianza hacia Sánchez. Todo lo contrario: Turull ha remarcado que su formación no tiene ninguna confianza en los socialistas y que este extremo está recogido en el acuerdo firmado en Bruselas en 2023. «El mediador, que sí nos merece confianza, nos pidió dar un poco más de tiempo y es lo que hemos hecho», ha explicado. El 'número dos' de los posconvergentes ha situado marzo como un mes clave para que el Gobierno dé pasos claros. «Veremos si pasan cosas; si no, nosotros lo habremos intentado y habremos cumplido», ha apuntado. Ha negado que su intención sea «erosionar por erosionar al PSOE», pero al mismo tiempo ha descartado convertirse en «una muleta» porque ni siquiera comparten «espacio ideológico» con un bloque de investidura del que en todo caso se desmarca: «No vamos a salvar a unos de otros. En cada votación defendemos los intereses de Cataluña». Tres son los compromisos que Junts emplaza a cumplir ya a Sánchez: la delegación de las competencias sobre inmigración, la oficialidad del catalán en la UE y la aplicación «jurídica y política» de la amnistía. En este último punto, Turull ha denunciado una «rebelión del Poder Judicial contra el Legislativo» y casos de «prevaricación», pero más allá del plano estrictamente jurídico ha instado al PSOE a valorar a Puigdemont como un «activo». Ha sugerido la opción de una reunión con Sánchez, aunque le ha quitado hierro porque «no es cuestión de buscar la foto». Felicitación a Esteban Otro posible encuentro con el expresident de la Generalitat en Bruselas o Waterloo implicaría al próximo presidente del PNV, Aitor Esteban. «El president estará encantado», ha respondido Turull en un desayuno informativo en Bilbao al que ha asistido la plana mayor jeltzale –entre ellos, el propio Esteban, Andoni Ortuzar, Joseba Aurrekoetxea y Mireia Zarate– y una amplia representación política e institucional con figuras destacadas como los consejeros Bingen Zupiria, Noël d'Anjou y Nerea Melgosa, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Un día después de que finalizara la segunda vuelta del proceso interno del PNV y a falta de que se ratifique en la Asamblea General del 29 y 30 de marzo, el secretario general de Junts ha felicitado a Esteban por su nombramiento. «Aitor, sabes que aquí te apreciamos, te queremos mucho», ha dicho Turull, quien ha confiado en mantener «la misma buena relación» que con Ortuzar. Del presidente saliente ha reconocido su «prestigio y solvencia» y ha recordado que fue quien actuó de puente entre Junts y el PSOE para construir la actual relación.

