Junts advierte a Montero de que el posible regreso de Puigdemont no cambia su negativa a los Presupuestos

El Gobierno confió días atrás en que un eventual regreso de Puigdemont, si la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es favorable ... a la ley de amnistía, podría abrir una «ventana de oportunidad» para reconducir las relaciones con Junts y buscar su apoyo a los Presupuestos. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, situó la presentación de las cuentas en torno al mes de febrero, más o menos cuando se espera el fallo del TJUE. Sin embargo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha tirado este viernes por tierra el relato optimista del Gobierno y ha avisado a Montero de que «está muy equivocada» si cree que la formación nacionalista «hace política pensando en la situación personal» de Puigdemont. Nogueras ha recordado que Junts «nunca» ha respaldado unas cuentas del PSOE y ha acusado al Gobierno de estar «alimentando» el relato de que tras la ruptura de los postconvergentes «no pasa nada». Para Junts, a día de hoy es «imposible» entrar a negociar las cuentas del Estado si el Gobierno no publica las balanzas fiscales y la cifra de ejecución de las inversiones de Cataluña de los ejercicios anteriores.

«Hemos tomado la decisión muy en serio», ha asegurado en RTVE. El Gobierno desliza que hay conversaciones sottovoce, pero Nogueras lo desmiente. «No estamos negociando absolutamente nada», ha reiterado. «Insisten en que no pasa nada. El tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio y cuando pasen seis meses y no puedan aprobar nada, alguien dirá que Junts iba en serio», ha señalado.

Su compañero en el grupo de Junts en Madrid, Josep Pagès, reclamó elecciones días atrás, en un cara a cara con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso. La dirigente nacionalista, en cambio, ha evitado pedir al Gobierno que adelante los comicios. Quien ha de hacerlo a su juicio son el PP y PSOE. «Las elecciones son cosas de los españoles y nosotros no tenemos el botón porque tenemos 7 escaños. El botón lo tiene Sánchez», ha señalado. También se ha desmarcado de una posible moción de censura. «Si alguien piensa que hemos roto con el PSOE porque no ha cumplido y que el PP tiene carta blanca es que no ha entendido nada», ha reiterado

Sobre la condena del fiscal general del Estado, la dirigente nacionalista ha asegurado que no le sorprende lo que pasa en la justicia española. A su entender, estamos en una «guerra» entre el PP y PSOE que se «perpetuará toda la vida» si no se acometen cambios estructurales. «No es un problema de la derecha», ha afirmado. «Es un problema de los partidos españoles», ha aclarado. «PP y PSOE», ha rematado, «han demostrado que no tienen ningún freno a la hora de politizar la justicia».