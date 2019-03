Una juntera de Podemos llevará a los tribunales a su grupo por acoso laboral Asun Merinero. / P. Urresti Asun Merinero pide «amparo» a las Juntas mientras el partido lo circunscribe «a la órbita personal», pero hay también otra apoderada de baja por ansiedad desde octubre JESÚS J. HERNÁNDEZ Martes, 12 marzo 2019, 08:15

Hace ahora cuatro años, en vísperas de las elecciones forales de 2015, Asun Merinero lideraba la plancha electoral de Podemos en la circunscripción de Bilbao. La formación morada no había elegido una candidata a diputada general para resaltar que era un proyecto de equipo pero ejerció, de facto, en numerosas entrevistas y mítines. Fue la segunda plancha más votada en la capital vizcaína, aunque muy lejos de un PNV que le duplicó en sufragios. Un momento dorado que no tardaría en ensombrecerse por el mal ambiente dentro del grupo juntero, un secreto a voces en la Cámara desde el comienzo de la legislatura. La situación, cada vez más insostenible, se ha desbordado esta semana. La juntera Asun Merinero ha presentado un escrito de seis páginas donde pide «amparo» a la Presidencia de las Juntas ante el «acoso laboral que sufre». Pero irá todavía más allá. «Mi abogado y yo estamos preparando una demanda legal por lo penal que vamos a presentar en breve», ha anunciado este lunes en declaraciones a esta diario.

Las desavenencias en el grupo juntero vienen de atrás. Después de haber sido la voz cantante en la campaña electoral, Merinero vio cómo su grupo elegía a otra portavoz, Neskutz Rodríguez. El entonces secretario general de Podemos, Roberto Uriarte, le pidió que lo dejara pasar para evitar una fractura mayor en una formación que conciliaba con escorzos las tensiones entre las diferentes corrientes. En el grupo juntero la mayoría pertenecen a la facción denominada «anticapitalistas», opuestos a la dirección del partido. A Merinero no tardaron en retirarle también el puesto de portavoz suplente. Ella suma en este mandato «cuatro bajas por ansiedad y estrés en el entorno de trabajo», además de otras por una enfermedad autoinmune que padece. Está «en tratamiento psicológico» para combatir las secuelas que la mantienen alejada de las Juntas desde septiembre de 2018.

Acoso, coacción...

Su escrito resulta significativo. Acusa «a parte del grupo juntero de acosar, coaccionar, hostigar y represaliar a una apoderada ocasionando daños a su honor». Su intención es «sentar un precedente» que contribuya a «crear un mecanismo para que nadie vuelva a sufrir esto». Quiere también «defender mis derechos e impedir la impunidad de unos comportamientos con graves consecuencias para mi integridad física y moral». Relata «solo como muestra, el hostigamiento, la ocultación de información y la humillación pública». Alude a «comentarios denigrantes y carteles» y en la demanda que prepara incluirá «el delito de falsificación de mi firma en una iniciativa, que no se parece en nada. Tengo una rúbrica horizontal y la que aparece es vertical». Señala en particular «y con especial responsabilidad a Neskutz Rodríguez, portavoz del grupo, y Josean Elgezabal» aunque añade «la connivencia de Nuria Atienza». «No me considero una víctima sino una superviviente, una luchadora. No me voy, me echan», constata Merinero, que admite que «no es fácil» contarlo.

Desde la dirección vasca de Podemos reconocen que conocen el escrito. «Creemos que se circunscribe a la órbita personal y no le damos mayor importancia», fue la respuesta de un portavoz de la dirección vasca. Hay un dato que hace tambalear ese argumento. Elsa Pamparacuatro, otra de las junteras de Podemos, está «de baja por ansiedad desde octubre y en tratamiento psicológico» por el mismo motivo. Su «acosamiento» comenzó «cuando entré en la dirección que lideraba Nagua Alba». Es idéntico su relato y los responsables a los que señala. «Fue insoportable. Desde no responder al saludo, a enterarte de todo por otros grupos a que te obliguen a defender en Pleno temas que te dan 24 horas antes. Tenía ansiedad sólo por verles». «La dirección de Podemos se ha limpiado las manos y este no es un tema personal, sino político». Su vía de escape es diferente: «No dejaré la lucha pero sí abandono Podemos».