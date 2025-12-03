Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los junteros de Gipuzkoa, con una representación de Angiozar

Las Juntas de Gipuzkoa celebran todo el pleno de hoy en euskera para conmemorar el día de la lengua vasca

Todos los grupos han intervenido en euskera y han apoyado una declaración institucional en favor de fomentar el idioma

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:21

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han dado hoy un paso inédito, para conmemorar el Día Internacional del Euskera, y han desarrollado todo el pleno de ... este miércoles íntegramente en lengua vasca. Todos los portavoces de todos los partidos (EH Bildu, PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Podemos) han empleado el euskera en una sesión en la que se ha hablado de diversos temas, como el futuro del Puerto de Pasaia o la modificación de determinadas demarcaciones municipales.

