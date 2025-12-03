Las Juntas de Gipuzkoa celebran todo el pleno de hoy en euskera para conmemorar el día de la lengua vasca

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han dado hoy un paso inédito, para conmemorar el Día Internacional del Euskera, y han desarrollado todo el pleno de ... este miércoles íntegramente en lengua vasca. Todos los portavoces de todos los partidos (EH Bildu, PNV, PSE-EE, PP y Elkarrekin Podemos) han empleado el euskera en una sesión en la que se ha hablado de diversos temas, como el futuro del Puerto de Pasaia o la modificación de determinadas demarcaciones municipales.

Las Juntas, con el respaldo de las cinco fuerzas, han consensuado una declaración institucional en favor de la lengua vasca. En la declaracion, en euskera y castellano, señalan que «ha llegado el momento de explorar nuevas vías que garanticen el uso y la transmisión del euskera. El momento de crear espacios seguros desde lo individual y lo institucional para poder comunicarnos en euskera tanto en el ocio como en el trabajo. El momento de reforzar la transmisión del euskera entre las nuevas generaciones. El momento de ampliar el conocimiento del euskera y de cuidar los espacios que ya se viven en euskera y también de ganar espacios nuevos».

Las Juntas Generales han aprobado por unanimidad, asimismo, el dictamen de la comisión de Gobernanza por la que se adoptan determinadas modificaciones de la Norma Foral de 2003 de Demarcaciones Municipales de Gipuzkoa. De ello ha sido testigo una representación de Angiozar, entidad local integrada en el núcleo urbano de Bergara, que ha querido dejar constancia del hecho en una foto con todos los grupos junteros, una vez finalizado el pleno.