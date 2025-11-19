La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La jueza de la dana sigue con su veloz instrucción después del auto del pasado martes donde volvía a cuestionar la actuación del presidente en ... funciones Carlos Mazón. En esta ocasión no se trataba de la gestión de la emergencia sino por supuestamente mentir en la comparecencia en el Congreso.

Este miércoles la instructora ha redactado un nuevo auto donde requiere al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, a que remita copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, realizadas entre las 12 y las 15,30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

Esta petición se sustenta en el intento de aclarar de qué forma se comunicó -o no- la retirada de los bomberos del barranco del Poyo, una vez fueron comisionados por Emergencias al declararse la alerta hidrológica desde cerca de las doce y media de la mañana.

En otra resolución, en este caso una providencia, la instructora acuerda requerir a la periodista Maribel Vilaplana que comió el 29-0 con el presidente de la Generalitat Valenciana a que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo a fin de que la empresa que regenta ese parking, conocido popularmente como el del Parterre, remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

La mercantil Interparking, que gestiona el citado establecimiento, ya había contestado al juzgado acerca de la petición inicial. Pero, al parecer, existe algún problema para concretar los horarios del vehículo de la periodista. De hecho, han remitido una serie de pagos de diferentes usuarios.

De ahí la necesidad de que Vilaplana concrete información de su tarjeta. Por eso, y como ella misma adelantó que no tenía inconveniente, se le solicita los dígitos de la tarjeta bancaria y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago. Una vez más, aprovecha para recordar a la testigo que esa información será confidencial.