La periodista Maribel Vilaplana. EP

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La magistrada reclama a Emergencias todas las grabaciones de las conversaciones entre las 12 y las 15 horas para ver si se comunicó la retirada de los bomberos del barranco del Poyo

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

La jueza de la dana sigue con su veloz instrucción después del auto del pasado martes donde volvía a cuestionar la actuación del presidente en ... funciones Carlos Mazón. En esta ocasión no se trataba de la gestión de la emergencia sino por supuestamente mentir en la comparecencia en el Congreso.

