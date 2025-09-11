Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mazón, durante una visita a las víctimas de la dana. EFE

La jueza de la dana plantea de nuevo a Mazón declarar como investigado y cita como testigo a su vicepresidenta

La magistrada rechaza otra vez que la periodista Maribel Vilaplana comparezca en el juzgado aunque incorpora a la causa su carta abierta enviada a los medios

Arturo Checa

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:22

Nueva batería de autos y diligencias de la jueza de la dana. Aunque con algunas medidas ya reiteradas. La magistrada de Catarroja encargada de dilucidar ... la sucedido durante la riada ha vuelto a ofrecer al presidente de la Generalitat declarar como investigado en la causa. La jueza no lo cita como tal (consciente de que ello supondría incluir a un aforado en la causa y que esta pasara a un órgano de mayor nivel) pero le vuelve a poner esta posibilidad sobre la mesa. Un opción que el mandatario del Consell ya ha rechazado con anterioridad.

