Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo EFE

La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre

Miguel Polo declarará como testigo donde deberá aclarar la falta de avisos sobre la crecida del Poyo que no comunicó al Cecopi

Pablo Alcaraz

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:50

La investigación judicial de la causa de la dana afronta su fase decisiva. Durante el mes de septiembre continuará el desfile de cargos ante la ... titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz. El primero de ellos será el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que estará obligado a romper el estruendoso silencio mantenido desde el fatídico 29 de octubre ante la magistrada después de que el organismo que dirige haya estado en el punto de mira sobre la vigilancia de los cauces, el 'apagón informativo' sobre el caudal del barranco del Poyo o el riesgo de colapso de la presa de Forata que centró el debate del Cecopi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El Sadar, nueva casa de Becker
  3. 3

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  7. 7 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  8. 8

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  9. 9

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  10. 10

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre

La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el 19 de septiembre