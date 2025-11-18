Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las reuniones del Cecopi los días posteriores a la tragedia. EP

La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

La magistrada recuerda en su auto que estaba obligado a decir la verdad y subraya que rechazó tres llamadas de la consellera Pradas

A. Rallo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

La jueza que instruye la causa penal por la dana ha requerido las grabaciones completas de las comparecencias del presidente de la Generalitat en las ... comisiones de investigación en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados. Se trata de una diligencia que reclamó la la acusación de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, representada por la letrada Miriam Salmeron. Este martes también se había sumado Podemos.

