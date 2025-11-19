Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sobres con el emblema del PSOE para Ábalos y Koldo R.C.

El juez rechaza expulsar al PSOE del 'caso de los sobres' y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido

El PP había pedido a la Audiencia Nacional que se echara a la formación de la causa porque consideraba su presencia incompatible con el papel de la acusación

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:14

Comenta

El PSOE podrá seguir, al menos por el momento, siendo acusación popular en el denominado 'caso de los sobres' en el que la Audiencia Nacional ... investiga sobre los supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García por parte de Ferraz. El juez Ismael Moreno -haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía y del propio PSOE- ha rechazado la petición del PP y del resto de acusaciones personadas en el 'caso Koldo' de expulsar a la formación socialista porque ésta no está investigada como tal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  7. 7

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  8. 8 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa alumbrando el agua con focos para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez rechaza expulsar al PSOE del 'caso de los sobres' y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido

El juez rechaza expulsar al PSOE del &#039;caso de los sobres&#039; y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido