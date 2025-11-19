El juez rechaza expulsar al PSOE del 'caso de los sobres' y tacha de «conjetura» la acusación de que se investiga al partido

El PSOE podrá seguir, al menos por el momento, siendo acusación popular en el denominado 'caso de los sobres' en el que la Audiencia Nacional ... investiga sobre los supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García por parte de Ferraz. El juez Ismael Moreno -haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía y del propio PSOE- ha rechazado la petición del PP y del resto de acusaciones personadas en el 'caso Koldo' de expulsar a la formación socialista porque ésta no está investigada como tal.

En esa línea, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional afirma que la tesis de los populares de que el Partido Socialista «está siendo objeto de investigación en la misma causa» en la que ejerce la acusación popular «no deja de ser una conjetura» o una «hipótesis», al menos, en este momento de la instrucción y cuando la pieza separada sobre estos pagos no aclarados por Ferraz al exministro y su asesor está dando sus primeros pasos.

Según Moreno, el hecho de que se pueda estar investigando las actividades de miembros o exmiembros del PSOE, no es motivo «suficiente» para «establecer una relación necesaria de defensa o de apoyo procesal de tal o de tales investigados, a falta de actuaciones procesales concretas y determinadas».

Fue el 7 de noviembre cuando el PP -que dirige la 'acusación popular unificada' en el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional- cuando pidió a Moreno que expulsara al PSOE al entender que su personación es incompatible con el hecho de que el magistrado abriera a principios de mes una pieza separada para investigar al propio Partido Socialista, en particular los pagos opacos y en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García y si es cierta la denuncia de la empresaria Carmen Pano que asegura que entregó 90.000 euros en la sede Ferraz.

El escrito del PP -en nombre también de Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox- recordaba a Moreno que aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal «permite la personación de particulares sean o no ofendidos por el delito», este principio «no puede ser entendido como una licencia para permitir la personación en un procedimiento de todas aquellas personas que, de una u otra manera, puedan verses afectadas por las investigaciones».

El pasado viernes, los socialistas -en un escrito muy duro con la judicatura - se opuso a su expulsión de la causa. “Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente ajeno a cualquier actuación irregular», apuntó el PSOE.

Según el PSOE esta causa, en la que tanto el Supremo en primera instancia como la Audiencia Nacional después han visto motivos para investigar, en realidad se fundamenta en la «nada más absoluta». El partido, incluso, llegó a clamar en su alegato que para que en «algún momento se corte esta carrera al absurdo».