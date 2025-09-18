Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán en el Congreso Efe

El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El instructor Puente insiste en que persiste el riesgo de que el exdirigente socialista destruya pruebas de la trama corrupta que supuestamente dirigía

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:02

Santos Cerdán seguirá, por el momento, en la prisión madrileña de Soto del Real en la que ingresó el pasado 30 de junio acusado de ... dirigir la trama corrupta de la que también formaban parte supuestamente, entre otros, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, en un auto hecho público este jueves, rechaza la petición del pasado 8 de septiembre de los abogados del exdirigente socialista de ser puesto ya en libertad, y confirma la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza del exsecretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  4. 4 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  7. 7 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  8. 8 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  9. 9 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  10. 10 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año

El juez mantiene a Cerdán en prisión pero ya avanza que lo excarcelará antes de fin de año