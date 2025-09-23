Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El muñeco apaleado de Pedro Sánchez junto a la sede del PSOE en la calle Ferraz. EFE

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juzgado cita a los investigados el próximo 9 de octubre por presuntas amenazas tras la decisión de la Audiencia de Madrid de reabrir la causa

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:24

Un juez de Madrid ha citado como investigados el próximo 9 de octubre a los seis denunciados por la Policía como presuntos autores del apaleamiento ... de un muñeco que simulaba ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una concentración ultra en las proximidades de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, el 31 de diciembre de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  9. 9 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz

El juez imputa a seis denunciados por apalear un muñeco de Sánchez en Ferraz