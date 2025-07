El juez descarta imputar a Mouliaá por presionar a una testigo como pedía Errejón

Miguel Ángel Alfonso Madrid Jueves, 31 de julio 2025, 17:04 Comenta Compartir

El juez Adolfo Carretero no imputará a la actriz Elisa Mouliaá por supuestamente presionar a una de las organizadoras de la fiesta en la que ... presuntamente el exdiputado y ex portavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón la agredió sexualmente. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la petición del juez y avala que el político madrileño no entregue su móvil para que se analicen sus comunicaciones con la denunciante, al estimar que esa diligencia «no resulta proporcionada» en la causa.

Fue el propio Errejón el que acusó a Mouliaá de tener una «conducta coactiva e intimidatoria» con esta mujer, de nombre Soraya, con el objetivo, señaló, de que «secundara su declaración judicial y su denuncia» en su testifical. El político madrileño se basaba, en concreto, en los mensajes contenidos en el teléfono de la actriz y recogidos en un oficio de la Policía Nacional, aportado a la causa. El juez, sin embargo, considera que del «contenido de las conversaciones no resulta ninguna amenaza expresa ni intimidación vertida por Mouliaá, que es lo que exige el tipo, sino una confrontación de pareceres, en ocasiones fuerte, en relación con los hechos denunciados, no pidiendo Mouliaá a la testigo que mintiese o dijese su versión, sino que no le perjudicase o que dijese que no vio nada si es que fuese así». Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha instado a que se aporte como prueba el informe de la psiquiatra que trató a la actriz de su depresión. Los magistrados de la Sección Cuarta instan al instructor a que admita como prueba ese análisis, que es mencionado a su vez en el documento psiquiátrico que elaboró el doctor José Cabrera, encargado de examinar a la actriz a petición de la misma. «Su aportación a la causa a efectos de permitir la oportuna y necesaria contradicción de las partes resulta sin duda de relevancia, cuando es un informe que ha sido tenido en cuenta a la hora de elaborar el perito de parte sus conclusiones», asevera la Audiencia Provincial. Los magistrados, sin embargo, descartan otra de las pretensiones de Errejón: aportar a la causa todo lo relativo a la denuncia de Mouliaá contra su exmarido por violencia de género. Al respecto, recuerdan que la actriz admitió «que retiró la denuncia por el bien de su hija». «Y no es este el marco en el que deba valorarse ni su comportamiento desde el punto de vista procesal ni la credibilidad o no que pudiera ofrecerle al órgano judicial encargado de esa investigación», aclaran.

