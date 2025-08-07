Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El juez alienta a De Aldama a denunciar para poder reabrir la investigación sobre Air Europa y Begoña Gómez

Peinado rechaza citar por el momento al conseguidor del 'caso Koldo', pero le insta a que declare en la Audiencia Nacional o ante notario

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:25

El juez Juan Carlos Peinado no tira la toalla con el tema de la investigación sobre el rescate de Air Europa y las insinuaciones de ... que en ese millonario desembolso medió Begoña Gómez, mujer del presidente. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha alentado indirectamente a Víctor de Aldama, conseguidor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' a que denuncie bien ante la Audiencia Nacional o bien ante notario la supuesta intervención de la esposa de Pedro Sánchez en el rescate, ya que -argumenta el juez- él no puede seguir profundizando en ese tema, ya que la Audiencia Provincial de Madrid le ha vetado en dos ocasiones esa vía de investigación en tanto en cuanto no aparezcan «hechos nuevos».

