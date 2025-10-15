Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Goia y Juan Mari Aburto acuden a una reunión con el lehendakari Pradales en septiembre de 2024. Jesús Andrade

Juan Mari Aburto, sobre la renuncia de Eneko Goia: «Los ciclos son de cuatro años y después es el partido quien decide»

El alcalde de Bilbao avanza que telefoneará a Jon Insausti cuando tome el cargo para señalarle que «somos ciudades complementarias»

A. A.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:15

Eneko Goia terminará mañana jueves 16 de octubre su etapa al frente del Ayuntamiento de Donostia. El alcalde donostiarra anunció a comienzos de mes su renuncia al cargo argumentando que su ciclo, que el situaba en los diez años de mandato, ya se había agotado. Su homólogo bilbaino, Juan Mari Aburto, ha «felicitado» este miércoles a Goia por su recorrido al frente del consistorio de San Sebastián, pero también ha trasladado un mensaje de cierto desacuerdo en esa forma de actuar al considerar que el político que está al frente de una institución debe finalizar la legislatura de mandato.

«Es la decisión de Eneko, no la mía. Yo agotaré la legislatura. Ese es mi compromiso. Los ciclos son de cuatro años. Arrancan y finalizan, y cuando acaban se toman las decisiones y después es el partido quien decide», ha sostenido Aburto en una entrevista en ETB1. «Tenemos muchas cosas que hacer y no voy a pensar ahora en lo de después», añadía, en claro desacuerdo con la decisión del todavía alcalde de Donostia de dejar el cargo cuando todavía restan dos años para finalizar la legislatura.

«¿Otra pregunta sobre Eneko Goia? Me las hacen en todas las entrevistas», ha comenzado respondiendo Aburto, quien ha valorado el buen hacer de Goia al frente del consistorio donostiarra y su buena relación.

«Llamaré a Insausti»

Sobre Jon Insausti, sucesor de Goia al frente del Ayuntamiento de San Sebastián, Aburto ha confesado que todavía no ha hablado con él, pero que cuando tome el bastón de mando «será mi primera llamada para decirle que trabajemos juntos». El alcalde de Bilbao considera que ambas ciudades vascas se encuentran en esa debate «para que siempre esté una delante de la otra», pero que deben dejar esa forma de competir para unir fuerzas.

«Debemos ser ciudades complementarias», ha emplazado Aburto, añandiendo que «somos un pueblo pequeño y debemos trabajar en conjunto. Esa es mi intención».

