Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tiempo de grandes decisiones

El escaño ·

El cambio de caballo del PNV en Donostia era su única salida para ganar y obliga al resto a definir sus aspirantes

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:47

Comenta

Con gran sorpresa ha acogido la ciudadanía el relevo de Eneko Goia por el joven Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia y, a la ... vez, futuro candidato del PNV en 2027 siempre que las bases peneuvistas lo respalden, como gustan de precisar desde la formación jeltzale. Sin embargo, en los círculos políticos la salida de Goia antes de que acabara el mandato no era algo descabellado. El desgaste acumulado por el regidor donostiarra ya hizo mella en los resultados electorales de 2023, cuando retuvo la Alcaldía por los pelos, y el PNV, y el propio Goia, sabían que volver a optar a un cuarto mandato era más que arriesgado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  3. 3

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  4. 4

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8 Descubre la complejidad de aterrizar a ojo en el aeropuerto de San Sebastián: «Cada vuelo es un pequeño reto superado»
  9. 9 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?
  10. 10

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tiempo de grandes decisiones