Tiempo de grandes decisiones

Con gran sorpresa ha acogido la ciudadanía el relevo de Eneko Goia por el joven Jon Insausti como nuevo alcalde de Donostia y, a la ... vez, futuro candidato del PNV en 2027 siempre que las bases peneuvistas lo respalden, como gustan de precisar desde la formación jeltzale. Sin embargo, en los círculos políticos la salida de Goia antes de que acabara el mandato no era algo descabellado. El desgaste acumulado por el regidor donostiarra ya hizo mella en los resultados electorales de 2023, cuando retuvo la Alcaldía por los pelos, y el PNV, y el propio Goia, sabían que volver a optar a un cuarto mandato era más que arriesgado.

Así que, asumido este análisis, tocaba preparar al siguiente candidato, en este caso Insausti, que pese a su juventud atesora una década de experiencia en el Ayuntamiento, aunque en una concejalía de las consideradas 'marías'. Por ello, si el PNV quería concurrir con garantía a las elecciones municipales en 2027 necesitaba un Insausti rodado y con horas de vuelo.

Los peneuvistas han sido el primer partido que ha tomado la 'gran decisión' de cara a la carrera electoral y lo han hecho en el tercer año de legislatura, el más importante para marcar impronta. El movimiento es arriesgado pero, como se suele decir, lo más arriesgado era no arriesgar.

Toca ahora al resto de partidos definir su estrategia. EH Bildu aparece como la principal opción para arrebatar la Alcaldía al PNV y, al calor de un buen resultado en Donostia, intentar lograr la mayoría absoluta para gobernar la Diputación, algo que los dirigentes de la coalición independentista ven posible. En el caso de Donostia, parece que EH Bildu apuesta la carta de la experiencia de Juan Karlos Izagirre, actual portavoz municipal y regidor de la ciudad de 2011 a 2015, cuando fue desbancado por Goia. Apelan a que de los futuros candidatos «es el único que ha sido alcalde» y confían, por encima de caras, en la fuerza de la sigla, aunque precisamente en el caso de Donostia el factor clave suele ser más el candidato que el partido político al que representa. En este sentido, hay voces que creen que una mujer candidata, como la parlamentaria vasca Nerea Kortajarena, podría ser un aldabonazo decisivo.

Oportunidad para el PSE-EE

La salida de Goia también abre una gran oportunidad al PSE-EE, que sueña con recuperar la Alcaldía que ostentó durante nada menos que dos décadas con Odón Elorza. Los socialistas se enfrentan ahora a su propia disyuntiva: si apostar por la opción natural de Ane Oyarbide y su buen trabajo en esta legislatura, o arriesgar con un candidato de gran peso político y que descoloque a sus rivales como, por ejemplo, el actual consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. No obstante, los socialistas no adoptarán su 'gran decisión' hasta comprobar el desempeño de Insausti al frente de la Alcaldía más deseada.